Η θέση Χατζόπουλου, η προτεραιότητα και η πραγματικότητα

Το παρανοϊκό σκηνικό του καλοκαιριού, συνεχίζεται και το φθινόπωρο. Κλασικός ΠΑΟΚ όπως και να το δούμε. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Την εποχή της ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη ζει μια παράνοια. Όμως αυτό είναι κάτι σύνηθες, δεν μας αγγίζει ιδιαίτερα και πάμε παρακάτω.

Υπάρχει μία τάση γενικότερα γύρω από τον ΠΑΟΚ, να αμφισβητούνται άνθρωποι που έχουν προσφέρει. Είπε κάτι ο Θανάσης Χατζόπουλος για επενδυτή από την Αμερική και έπεσαν να τον φάνε. Πιστεύοντας πολλοί πως προσπαθεί να βάλει εμπόδια στην έλευση Μυστακίδη στη ΚΑΕ.

Πρώτα απ όλα, η στάση ζωής του Χατζόπουλου, δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να αμφισβητεί τις προθέσεις του. Δούλεψε για να κάνει ελκυστική την ΚΑΕ, ισορρόπησε το συναίσθημα με το πρακτικό, έστειλε την ομάδα σε έναν ευρωπαϊκό τελικό με μπάτζετ που ουδέποτε κάποιος άλλος προσέγγισε αυτό το επίπεδο και γενικά ξέρουμε πόσο άρρωστος – με την καλή έννοια – είναι για την ομάδα.

Στο δικό του κώδικα, είναι σαφές πως ότι συμβαίνει πρέπει να ενημερώνει το κοινό. Τα περί Αμερικάνου επιχειρηματία, προέκυψαν λίγο πριν την διαρροή του ενδιαφέροντος Μυστακίδη μέσα από προσπάθεια όχι της ίδιας της ΚΑΕ, αλλά ενός ΠΑΟΚτσή από την περιφέρεια. Όταν έρθει η στιγμή, θα μάθουμε και περισσότερα, όμως ότι συμβαίνει δε σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων πως ο Χατζόπουλος ρίχνει κάποια πόρτα στον Μυστακίδη. Απλά έχει να διαχειριστεί μία ιδιαίτερη κατάσταση.

Προτεραιότητα υπάρχει για την περίπτωση Μυστακίδη και αυτό είναι σαφές. Το λένε ανοιχτά. Ο Χατζόπουλος επίσης, ενημέρωσε τον κ. Πετμεζά, εκπρόσωπο της πλευράς Μυστακίδη για την ύπαρξη του ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Αυτή είναι και η απόδειξη πως δεν υπάρχει κάτι πίσω από το προφανές.

Για τον Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία, γνωρίζω πως δηλώνει ΠΑΟΚ, πως έχει συγγενείς στη Θεσσαλονίκη και καταγωγή από αυτή, πως ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά και είναι διαχειριστής Fund. Και είναι πραγματικό πρόσωπο και όχι αποκύημα της φαντασίας του Χατζόπουλου.

Για να ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία ενημέρωσης της πλευράς Μυστακίδη, έπρεπε η τελευταία να στείλει κάποια έγγραφα εμπιστευτικότητας και να επισημοποιήσει το ενδιαφέρον απόκτησης του ελέγχου της ΚΑΕ. Μέχρι αργά χθες το βράδυ, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τις προθέσεις και το ενδιαφέρον του κ. Μυστακίδη, ούτε την ικανότητά του να εκτινάξει το τμήμα, αλλά υπάρχει μία διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Το πιο αστείο απ όλα όσα άκουσα – διάβασα τις τελευταίες ώρες, είναι πως στη διαδικασία εμπλέκουν και την ΠΑΕ. Προφανώς η πλευρά Σαββίδη έχει την πρόσβαση στην Αμερικάνικη αγορά και μπορεί να βρει έναν επενδυτή από εκεί. Ψυχρός πόλεμος και μλκίες τώρα. Έχουν ξεπεραστεί αυτά…

Για να σοβαρευτούμε. Ο Ιβάν Σαββίδης από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε πως δεν θα εμπλακεί στην υπόθεση ΚΑΕ. Δεν είναι αφελής να βάλει στοπ στην ανάπτυξη ενός τμήματος και να στρέψει τον κόσμο εναντίον του τη στιγμή που στηρίχτηκε σκληρά από αυτόν. Αν το καλό για το τμήμα μπάσκετ είναι η έλευση Μυστακίδη, καλώς να ορίσει.

Με λίγα λόγια λοιπόν, δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε συνεχώς ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί, δεν χρειάζεται να τους προσβάλουμε, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε πάντα πως κάτι υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπουμε.

Αν μου πει κάποιος αν συμφωνώ με το τάιμινγκ των δηλώσεων Χατζόπουλου, μπορεί και να διαφωνώ. Όμως και αυτός οφείλει να πιέσει καταστάσεις γιατί η δουλειά του είναι να αφήσει τον ΠΑΟΚ σε χέρια που θα τον εκτινάξουν. Έχει ξοδέψει χρήμα και εργατοώρες, που τον νομιμοποιούν να έχει την ατζέντα του, για την οποία όμως εμένα με έχει πείσει πως δεν είναι προσωπική αλλά του τμήματος που ηγείται.