Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Κλουζ και γνώρισε την ήττα με buzzer-beater τρίποντο του Ράσελ (93-95) σε ένα φιλικό προετοιμασίας.

Η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με την Κλουζ στην Ρουμανία σε ένα φιλικό ματς προετοιμασίας. Η Ένωση έφτασε κοντά στη νίκη με ανατροπή με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ, όμως ο Ράσελ ευστόχησε και αυτός από τα 6,75μ. στην εκπνοή και έτσι η Κλουζ επικράτησε με 95-93.

Οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να τελειώσουν μπροστά στο σκορ την πρώτη περίοδο με 23-20, όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο οι τυπικά φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα (42-47). Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ και στην τρίτη περίοδο (62-67) και στο τέλος το ματς μετατράπηκε σε... θρίλερ.

Η ΑΕΚ επέστρεψε από το 82-89 και κατάφερε να προηγηθεί με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ με 93-92. Όμως, ο Ράσελ ευστόχησε σε buzzer-beater και διαμόρφωσε το τελικό 93-95, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 42-47, 62-67, 93-95

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης 2, Φλιώνης 3(1), Λεκαβίτσιους 8, Αρσενόπουλος 3(1), Πετσάρσκι 11(2), Κουζμίνσκας 11(3), Μπάρτλεϊ 8(2), Αρμς 22 (3 τρ. – 6 ριμπ.), Σίλβα 19 (8 ριμπ.)

Κλουζ (Σιλβάσαν): Μόλιναρ 5, Τσεπόι 2, Μέτιτς 13, Ράσελ 27, Σάμπο 2, Γούντμπερι 5, Μένσα 9, Τέιλορ 10, Κρικ 22