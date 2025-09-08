Ο Κουζμίνσκας έβαλε τους παίκτες της ΑΕΚ να επιλέξουν ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιθουανία (vid)

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έβαλε τους παίκτες της ΑΕΚ να απαντήσουν στο δίλημμα Ελλάδα ή Λιθουανία ενόψει του προημιτελικού του Eurobasket.

Σε... ρυθμούς Eurobasket φαίνεται πως βρίσκεται η ΑΕΚ. Η Ένωση συνεχίζει την προετοιμασία της και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας σε ένα βίντεο που δημοσίευσε έβαλε τους συμπαίκτες του να διαλέξουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Λιθουανία.

Οι Φλιώνης, Σκορδίλης, Πετσάρσκι, Γκρέι και Μπάρτλεϊ επέλεξαν την «επίσημη αγαπημένη» ενώ οι Κουζμίνσκας, Αρμς και Λεκαβίτσιους διάλεξαν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και την παρέα του.

Δείτε το βίντεο:

