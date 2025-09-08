«Οι τέσσερις πιθανοί αντικαταστάτες του Σκαριόλο στην Εθνική Ισπανίας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Ισπανίας και η Marca έκανε γνωστούς τους τέσσερις πιθανούς αντικαταστάτες του.

Η Ισπανία δεν τα κατάφερε φέτος στο Eurobasket, καθώς αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων μετά την ήττα από την Ελλάδα στην τελευταία αγωνιστική. Μετά από αυτή την πορεία ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί παρελθόν και η Ομοσπονδία ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με την «Marca» οι τέσσερις πιθανοί αντικαταστάτες είναι οι Τσους Ματέο, Πάμπλο Λάσο, Τσάβι Πασκουάλ και Χάουμε Πονσαρνάου. Ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση και μένει να φανεί ποιος θα διαδεχθεί τον 64χρονο τεχνικό.

