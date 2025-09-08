Τολιόπουλος στην Magic Euroleague: «Όλοι δίνουμε πάνω από το 100% - Η καρδιά είναι πρώτη στην Εθνική ομάδα»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στην κάμερα της Magic Euroleague μίλησε πως οι διεθνείς βάζουν μπροστά την καρδιά, ενώ πρόσθεσε πως οι παίκτες δίνουν παραπάνω από το 100%. Αποστολή στην Κύπρο.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πόσο σημαντικό είναι που βγαίνουν τα νέα παιδιά μπροστά: «Ο καθένας έχει τον ρόλο του στην ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το εκτελέσουμε, να μπούμε και να παλέψουμε για την χώρα μας και πραγματικά όλα τα παιδία δίνουν το 200% για την ομάδα και δίνουμε και την ψυχή μας για την ομάδα»

Πως είναι να μοιράζεται το παρκέ μαζί με τον Κώστα Σλούκα: «Είναι ένας πλειμέικερ που διαβάζει πολύ καλά το γήπεδο, ξέρει ανά πάσα στιγμή που να δώσει την μπάλα, οπότε μπορώ να βρω περισσότερα ελεύθερα σουτ όταν παίζω μαζί του και ελπίζω να έχουμε πολύ καλή συνεργασία»

Αν μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα η περιφεριακή μας γραμμή ενάντια στην Λιθουανία: «Εμείς θέλαμε να παίξουμε με την ίδια σκληρή άμυνα, να μείνουμε στο πλάνο μας, να μην κάνουμε λάθη τακτικά. Πιστεύω από εκεί ξεκινάει η ταυτότητα μας, οπότε θα προσπαθησουμε να τους φθείρουμε από εκεί»

Για το αν τους ζητάει ο Σπανούλης να παίζουν με καρδιά: «Όταν βρίσκεσαι εδώ και παίζεις για την χώρα σου, για την Εθνική ομάδα, η καρδιά είναι το πρώτο που ξεκινάας. Όλα τα παιδιά δίνουμε παραπάνω από το 100%»

