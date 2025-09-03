Αυτά τα νούμερα επέλεξαν στις φανέλες τους οι παίκτες της ΑΕΚ

Γνωστά έγιναν τα νούμερα που θα φοράνε οι παίκτες της ΑΕΚ τη νέα σεζόν.

Οι «παλιοί» κράτησαν τα νούμερά που είχαν και πέρσι, ενώ οι «καινούριοι» δεν έκαναν κάποια έκπληξη, με τον Λεκαβίτσιους να επιλέγει το «9» στη φανέλα του

Υπενθυμίζεται πως από την Τρίτη η Ένωση βρίσκεται Ιταλικές Άλπεις και στις 4Σεπτεμβρίου θα παίξει στο Λιβίνιο (19:00) με την Κρεμόνα, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00) θα κοντραριστεί με την Τρέντο.

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές των κιτρινόμαυρων:

