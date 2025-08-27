Στην ΑΕΚ ο Χάρης Μπιλιώνης

Η ΑΕΚ απέκτησε τον Χάρη Μπιλιώνη, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ομάδας και προπονείται με την ανδρική και την εφηβική ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΑΕΚ ΒC και η ΑΕΚ ΒC ACADEMY με το βλέμμα στο μέλλον, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσουν την απόκτηση του διεθνούς πάουερ φόργουορντ/σέντερ Χάρη Μπιλιώνη (17 χρ., 2μ.03).

Ο νεαρός εντάχθηκε ήδη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ και συμμετέχει στις προπονήσεις Ανδρών και Εφήβων, υπό την τεχνική καθοδήγηση των Ντράγκαν Σάκοτα και Λευτέρη Καλογήρου αντίστοιχα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χαράλαμπος (Χάρης) Μπιλιώνης πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, ακολούθησε ο Άρης με τον οποίο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΘ με τις ομάδες U15 και U16 όταν και κλήθηκε στην Εθνική Παμπαίδων. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ΕΚΑΣΘ με την ομάδα U16, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Παίδων. Αγωνίστηκε κατόπιν στην ομάδα Ανδρών του Ηρακλή σε ηλικία 16 ετών, με τον οποίο πανηγύρισε κατά την περασμένη περίοδο την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan GBL.

Ο Χάρης υπήρξε εκ των διακριθέντων στο 2025 Pangos All-Euro Camp, που διεξήχθη από 6 έως 7 Αυγούστου στο ΑΕΚ ΒC ACADEMY SPORTS CENTER.

Χάρη, καλωσόρισες στην οικογένεια της «Βασίλισσας».

*Στη βασική φωτό, ο Χάρης Μπιλιώνης με τον Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ ΒC ACADEMY και Διευθυντή Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. της ΑΕΚ BC, Γιώργο Νικολάου».