Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και παρουσίασε το «PAO B.C. Business Club»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και παρουσίασε το «PAO B.C. Business Club».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, σάς παρουσιάζει το PAO B.C. Business Club. Μία ρηξικέλευθη και στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, η οποία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εστιάζει στην αξία των συνεργειών και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με κοινό όραμα, στόχο και διάθεση για ανάπτυξη.

Βασισμένο στην ισχυρή κληρονομιά της ομάδας μας – με επτά ευρωπαϊκούς τίτλους και μία παθιασμένη βάση φιλάθλων που τη στηρίζει σε κάθε της βήμα – το PAO B.C. Business Club προσφέρει στα μέλη του ένα δυναμικό περιβάλλον ανάδειξης της εταιρικής τους ταυτότητας, ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών και πρόσβασης σε premium & exclusive εμπειρίες.

Η κλειστή ομάδα που αναμένεται να συνθέσουμε, στοχεύει στην αδιάλειπτη αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των υφισταμένων συνεργατών μας και όσων επιχειρήσεων ακόμη επιθυμούν να ενταχθούν στο PAO B.C. Business Club, όσο και στην καθιέρωση του γηπέδου μας ως ένα από τα κομβικότερα σημεία ένωσης εταιριών στον χώρο του αθλητισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026, πενήντα (50) μέλη, μέσω του PAO B.C. Business Club θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια όπως:

Προτεραιότητα σε Εταιρικά Εισιτήρια & Σουίτες

VIP Εμπειρίες τις Ημέρες των Αγώνων

Προτεραιότητα στην Πρόσβαση σε Νέα Επίσημα Προϊόντα

Προτεραιότητα σε Οργανωμένες Μετακινήσεις για Εκτός Έδρας Αγώνες

Αποκλειστικά Events Δικτύωσης για τα Μέλη

Καταχώρηση στον B2B Οδηγό Μελών

Συστάσεις & Επικοινωνία Μεταξύ Επιχειρήσεων

Δυνατότητα Ανάπτυξης Επίσημης Συνεργασίας με την ομάδα μας

Επικοινωνία με Υφιστάμενους Συνεργάτες του PAO Business Club

Επιχειρηματικές Αναλύσεις & Στρατηγικά Insights

Συμμετοχή σε Κοινωνικές / Εταιρικές Δράσεις

Προνομιακή Πρόσβαση & Παροχές στο Business Lounge

Οι συνδρομές θα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πραγματικά αποκλειστική εμπειρία υψηλής αξίας. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του για είσοδο στο PAO B.C. Business Club μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908, επιλέγοντας από το menu τη σχετική κατηγορία. Στο εν λόγω πεδίο θα υπάρχει η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα ζητούνται και οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του αιτήματος.

Κάθε αίτηση θα εντάσσεται σε μια φιλική αλλά και επαγγελματικά οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές και το πνεύμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Το PAO B.C. Business Club, αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, που ενισχύει όχι μόνο την εμπορική δραστηριότητα, αλλά και τις σχέσεις εμπιστοσύνης — μια επένδυση με προστιθέμενη αξία για όλες τις πλευρές.

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε προτού αποστείλετε το αίτημά σας για συμμετοχή στο PAO B.C. Business Club, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική παρουσίαση ΕΔΏ».