Πάουελ από το ΟΑΚΑ για Βαλαντσιούνας: «Αν όλα πάνε καλά θα έρθει εδώ την επόμενη σεζόν»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι παίκτες που είναι απίθανοι και πραγματικά έχουν μεγάλο ταλέντο. Ένας απ’ αυτούς είναι κι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος υποτίθεται πως θα ερχόταν φέτος εδώ (σ.σ. για τον Παναθηναϊκό), ελπίζω όχι αυτή τη σεζόν, αλλά αν όλα πάνε καλά του χρόνου.

Αυτή είναι μία μεγάλη ιστορία. Ήμουν πραγματικά τυχερός που έπαιξα με πολλά ευρωπαϊκά ταλέντα και είδα τον τρόπο που αγωνίζονται και έμαθα απ’ αυτούς”.

Όσο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA: «Κι οι δύο κουλτούρες έχουν κάτι μοναδικό. Έχουν δικούς τους κανόνες στο παιχνίδι, ωστόσο εγώ βλέπω πολλές ομοιότητες στα plays και στο στυλ του παιχνιδιού. Σίγουρα οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Όμως, η διαφορά στο πώς χειρίζονται την μπάλα, στη ντρίμπλα και σε πολλά άλλα, δίνουν ένα διαφορετικό στυλ. Το μπάσκετ γι’ αυτό είναι όμορφο. Μπορείς να πάρεις και να μάθεις πράγματα και απ’ τις δύο πλευρές”, είπε μεταξύ άλλων.

👀🗣️Norman Powell talked about his European teammates and even commented on the Jonas Valanciunas saga! pic.twitter.com/F393RHJSst