Ολοταχώς πάνω στην Εφές ο Παναθηναϊκός!

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας της 34ης αγωνιστικής ξεκαθάρισαν ως ένα βαθμό ορισμένα από τα πιθανά ζευγάρια των πλέι οφ της Euroleague. Συγκεκριμένα, όλα δείχνουν πως ο... δρόμος του Παναθηναϊκού Aktor για το Final Four στο Άμπου Ντάμπι θα περάσει από σειρά best-of-five με την Αναντολού Εφές.

Μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε στο Μόναχο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι δεδομένα 3η και δεν μπορεί να τερματίσει σε άλλη θέση (ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά), ό,τι κι αν γίνει στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Από την άλλη, η Αναντολού Εφές θα «κλειδώσει» την 6η θέση σε περίπτωση που γίνουν τα... αναμενόμενα στην 34η αγωνιστική: δηλαδή να κερδίσει η Εφές στην έδρα της τη Ζαλγκίρις και να νικήσει η Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη τη Βίρτους Μπολόνια.

Εφόσον γίνουν τα «φυσιολογικά» αποτελέσματα, τότε το ζευγάρι των πλέι οφ θα γίνει και επίσημο το βράδυ της Παρασκευής (11/4): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές, με πλεονέκτημα έδρας του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά τα «πράσινα» σενάρια μέσω των αναμετρήσεων Αναντολου Εφές - Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια:

Νίκη Εφές - Νίκη Μπαρτσελόνα: Παναθηναϊκός - Εφές στα πλέι οφ.

Νίκη Εφές - Νίκη Βίρτους Μπολόνια: Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης στα πλέι οφ.

Νίκη Ζαλγκίρις - Νίκη Μπαρτσελόνα: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα στα πλέι οφ.

Νίκη Ζαλγκίρις - Νίκη Βίρτους Μπολόνια: Παναθηναϊκός - Παρί στα πλέι οφ.

Τέλος, υπάρχει και ένα... ακραίο σενάριο με νίκη Ζαλγκίρις, νίκη Βίρτους Μπολόνια και διπλό του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ, που οδηγεί στο ζευγάρι Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας.

Επομένως, αν επιβεβαιωθούν τα «προφανή» σενάρια, ο Παναθηναϊκός Aktor θα υποδεχτεί τους Τούρκους με πλεονέκτημα έδρας.

HERE IS WHAT YOU'RE LOOKING FOR pic.twitter.com/i8A7nCufLw