Ρικ Καρλάιλ: «Η ήττα είναι οληκληρωτικά δική μου ευθύνη, δεν πήρα τάιμ άουτ» (vids)

Οι Ιντιάνα Πέισερς παρουσιάστηκαν σε τρομερή κατάστση στη Βοστόνη και είχαν το πάνω χέρι στην περισσότερη διάρκεια του Game 1 κόντρα στο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Μπόστον Σέλτικς.

Η ομάδα της Ιντιανάπολις κοίταξε στα... ίσια τους πρωτοπόρους του NBA στην κανονική διάρκεια και τα έκανε όλα... σχεδόν σωστά.

Με τη διαφορά στους πέντε πόντους ενάμισι λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα, οι Πέισερς έδειχναν έτοιμοι να κάνουν την έκπληξη και να «σπάσουν» την έδρα των Βοστονέζων.

Ωστόσο, μία σειρά απίστευτων λαθών έδωσε το δικαίωμα στους Σέλτικς να κυνηγάνε ένα σουτ στην τελευταία επίθεση για να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Αυτό το πέτυχε ο Τζέιλεν Μπράουν, οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση, εκεί που οι γηπεδούχοι κάταφεραν να πάρουν την πολυπόθητη νίκη.

Ο προπονητής της Ιντιάνα, Ρικ Καρλάιλ σε δηώσεις μετά τον αγών α, τόνισε ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών του, όχι όμως και με τη δική του , αφού σύμφωνα με εκείνον οι δικές του αποφάσεις ήταν εκείνες που στοίχησαν στην ομάδα του.

«Η ήττα ήταν ολοκληρωτικά δική μου ευθύνη. Έπρεπε να είχα πάρει τάιμ άουτ στα 10 δευτερόλεπτα. Αν το είχα κάνει τότε θα γινόταν πιο οργανωμένη επαναφορά και θα είχε καταλήξει η μπάλα στα χέρια μας. Θα κερδίζαμε φάουλ και θα πηγαίναμε στις βολές. Αν το είχε κάνει αυτό θα είχαμε νικήσει!», ανέφερε.

"This loss is totally on me. With 10 seconds in regulation, we should have just taken the timeout, advance the ball and found a way to get it in and made a free throw or two and ended the game."



Rick Carlisle after Pacers-Celtics Game 1.pic.twitter.com/yHkQ54iVsX