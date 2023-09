Οι Ρόκετς δίνουν με ανταλλαγή τον Πόρτερ Τζούνιορ μετά τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, οι Τεξανοί είναι διατεθειμένοι να δώσουν με ανταλλαγή τον 23χρονο γκαρντ, επιθυμώντας να πάρουν ως ανταλλάγματα draft picks ή οικονομική αποζημίωση!

Η κίνηση των Ρόκετς, πάντως προκαλεί εντύπωση, αφού ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του και πολύ δύσκολα θα κινηθεί κάποια ομάδα για την απόκτησή του.

