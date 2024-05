Απίστευτες σκηνές: Ξύλο με πατερίτσες στον τελικό του Αφρικανικού Κυπέλλου αναπήρων (vid)

Οι δύο μας αναμετρήθηκαν στον τελικό του Αφρικανικού Κυπέλλου αναπήρων και μετά της λήξης της αναμέτρησης ακολούθησαν άσχημες εικόνες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες άρχισαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον έχοντας ως «όπλο» τις πατερίτσες τους. Όλα τα υπόλοιπα δε χρειάζεται να τα εξηγήσουμε, αφού το παρακάτω video είναι άκρως διαφωτιστικό.

Δείτε εδώ:

A brawl broke out during an African Cup of Nations match for amputees, which pitted Morocco against Ghana 😳



pic.twitter.com/GQfcCuJbR8