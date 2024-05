Μπέβερλι: «Συγχαρητήρια σε Σέλτικς και τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό»

Η κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Πάτρικ Μπέβερλι παρακολούθησε τον τελικό Ευρωλίγκας ανάμεσα στους πράσινους και την Ρεάλ Μαδρίτης, ταυτόχρονα με τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με ένα tweet του έδωσε τα εύσημα στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Euroleague και στους Σέλτικς για τους τελικούς της περιφέρειας γράφοντας: "Συγχαρητήρια στους Σέλτικς και τον Πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό, σε NBA και Ευρωλίγκα αντίστοιχα. Αύριο θα σας έχω βίντεο που θα συγκρίνουμε τα παιχνίδια του NBA μ’ αυτά της Ευρωλίγκα"

Congrats EC Champs Boston Celtics and Congrats to Panathinaikos 🔥🏆 been locked in to NBA and Euroleague. Got a video dropping tomorrow comparing NBA vs Euroleague playoffs 🤫🏀🏀🏀 @PatBevPod