Τακιανός: «Υπήρχε πάντα η επιθυμία να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ - Να τερματίσουμε ψηλά στη βαθμολογία»

Ο Φώτης Τακιανός κατά την επίσημη παρουσίαση του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ έθεσε τους στόχους της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και τόνισε ότι πάντα είχε στο μυαλό του να δουλέψει στον Δικέφαλο.

Ο Έλληνας τεχνικός κατά την παρουσίαση του στάθηκε στα στοιχεία με τα οποία θέλει να μπολιάσει την ομάδα για να αποδώσει καλύτερα, τόνισε ότι στόχος είναι ο ΠΑΟΚ να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα, αλλά και να «χτίσει» κάτι και για τον Δικέφαλο της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, να μου δώσει στα χέρια μου το μεγάλο σύλλογο που λέγεται ΠΑΟΚ. Από την πλευρά μου ξεκινά η τρίτη θητεία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ξέρω το μέγεθος της ομάδας, τις απαιτήσεις από τη διοίκηση, τον κόσμο, το όνομα και όλα αυτό με κάνουν να νιώθω χαρούμενος για την ευκαιρία να δουλέψω σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ και μαζί να κάνουμε το καλύτερο για να πραγματοποιήσει η ομάδα τους στόχους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους. Στο πρωτάθλημα που διανύουμε θέλουμε να καταλάβει την υψηλότερη βαθμολογική θέση, ένας άλλος στόχος είναι πιο μακριά από τη φετινή χρονιά και είναι να δημιουργήσουμε ένα κορμό παικτών για να έχει συνέχεια η ομάδα στις υψηλές απαιτήσεις. Θα υπάρξει προσπάθεια στο 100% με μεγάλη συγκέντρωση για να είμαστε στο τέλος όλοι χαρούμενοι, για αυτό που θα καταφέρουμε».

Για το ποια παρέμβαση θα μπορούσε να κάνει άμεσα στην ομάδα:

«Υποθετικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για παρεμβάσεις, αλλά πρωταρχικός στόχος είναι αυτή την ομάδα να την κάνω να αποδώσει καλύτερα. Με τη λογική ότι έχω διακρίνει ότι το υπάρχον υλικό έχει περιθώρια βελτίωσης και μπορεί να καλύψει τα κενά που φαινομενικά λείπουν. Χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διακρίνω σε ποιο ποσοστό μπορούν να βελτιωθούν».

Για το αν έχει εισηγηθεί απόκτηση παίκτη:

«Στις επαφές που είχαμε καταλήξαμε ότι θα γίνει ότι πρέπει να γίνει για να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμη η ομάδα στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι εκ των έσω καλύπτονται κάποια πράγματα. Η ομάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία που διεκδικεί με αξιώσεις καλό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία. Η πορεία στο σύνολό της μπορεί να είναι καλύτερη συγκριτικά, μπαίνουμε στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Ορατός στόχος να τελειώσει μια πορεία όσο το δυνατόν καλύτερα, θα είναι κίνητρο για το πως θα δουλέψουμε και για τις επόμενες αγωνιστικές».

Για τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας:

«Διακρίνοντας που είναι το πρόβλημα πρέπει να αποφασίσουμε πως θα το λύσουμε. Αν αποκτήσει ο ΠΑΟΚ μια διαδικασία που θα έχει σταθερότερη απόδοση στο 40λεπτο, αμέσως θα βελτιωθεί σε άμυνα και επίθεση. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζει up and down τα οποία θα βελτιώσουμε».

Για το ότι αναλαμβάνει σε καλό διάστημα που μπορεί να διορθώσει κάποια πράγματα, έχοντας στόχο το πρωτάθλημα:

«Μας έχει μείνει αυτός ο στόχος. Το μέγεθος της ομάδας του ΠΑΟΚ δημιουργεί την υποχρέωση να δίνουμε το 100% και τον υψηλότερο στόχο που μπορεί να πιάσει η ομάδα. Θέλουμε να τερματίσει στην υψηλότερη δυνατή θέση που μπορεί, στο μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών που ακολουθεί, Υποχρέωση να πάμε τον ΠΑΟΚ στην υψηλότερη βαθμολογική θέση».

Για το αν διακρίνει ότι έχει τελματώσει η ομάδα τον τελευταίο μήνα και πως μπορεί αυτό να αλλάξει:

«Για να δώσει την εικόνα ότι δεν λειτουργεί, είναι ξεκάθαρο ότι έχει επηρεαστεί εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Όλες οι ομάδες έχουν καλές και κακές περιόδους. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είναι κάτι μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό. Προαπαιτούμενο είναι να λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο η ομοιογένεια, το οικογενειακό κλίμα, μαζί για τη νίκη, όλοι όσοι υπηρετούν να θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της ομάδας και κάτω από την ομάδα. Σημαντικό η ψυχοσύνθεση και ο συναισθηματικός κόσμος. Αν δεν υπάρχει ένωση όλων των παραγόντων δεν μπορεί να προχωρήσει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον όπου ο ένας θα παλεύει για τον άλλον. Η ομάδα θα είναι και του χρόνου, ότι χτίζεται φέτος θα είναι ισχυρό εχέγγυο και για του χρόνου. Να χτίσουμε στέρεες βάσεις. Οι μεγάλες ομάδες έχουν και μεγάλα οράματα».

Για το ότι είναι η τρίτη θητεία στην ομάδα και αν σκεφτόταν την επιστροφή στον ΠΑΟΚ:

«Μπολιάστηκα μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, σαν παίκτης και έπειτα σαν συνεργάτης προπονητής, αυτό μου δημιούργησε κάτι που πάντοτε είχα σε επίπεδο ονείρου να μπορέσω να ξαναδουλέψω με την ομάδα. Πάντα υπήρχε στο μυαλό μου, ανεξάρτητα αν σαν παίκτης δεν τελείωσα εδώ όπως θα ήθελα, πάντα υπήρχε το όραμα και επιθυμία να είμαι εδώ και να δώσω το 100%. Το κλαμπ είναι μεγάλο και από το οποίο είμαστε θα έλεγα υποχρεωμένοι εμείς που περάσαμε από εδώ, να σκεφτόμαστε πως θα μας δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε ξανά στους στόχους της ομάδας».

Για το τι ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει και το στιλ της ομάδας:

«Θα ήθελα να εμφανιστεί μια ομάδα σε πλήρη ομοιογένεια, όπου ο ένας παίζει για τον άλλο, με υψηλά επίπεδα ενέργειας, να μάχεται σε κάθε φάση για κάθε κατοχή. Σε οποιαδήποτε περίοδο του 40λεπτου, όλη η ομάδα να είναι δίπλα στην ομάδα και όλο αυτό να είναι ευδιάκριτο από αυτόν που βλέπει το παιχνίδι. Με το πως προσπαθούν και πως επικοινωνούν. Είναι κάτι που όλοι θέλουν να δούνε».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει καιρό να αναδείξει παίκτη από Ακαδημία του:

«Στην παιδική και εφηβική υπάρχουν αξιόλογα και ταλαντούχα παιδιά. Υπάρχει μια διαδικασία ένταξης και ανάδειξής τους. Όταν αποφασιστεί αυτό, το καλοκαίρι όταν η ομάδα θα χτίζεται θα πρέπει να τους δοθεί ο ανάλογος χώρος. Είναι ένα γενικότερο πλάνο που θα συζητηθεί με τη διοίκηση. Όταν θα δουλέψουν θα έχουν την ευκαιρία. Για αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μακάρι στη θητεία μου να μπορέσουμε να εντάξουμε παιδιά από τις μικρότερες ομάδες».

Για το αν είχε επαφή με τον προηγούμενο προπονητή της ομάδας:

«Δεν έγινε τέτοιου είδους επαφή, έχω ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα. Βοήθησε σε αυτό ότι ήμουν έξω από προπονητική διαδικασία και ως προετοιμασία έβλεπα όλα τα παιχνίδια σε επίπεδο σκάουτινγκ, όχι μόνο τι έπαιζε η ομάδα, δε χρειάστηκε έξτρα πληροφορία».

Τι κρατά από την ομάδα, για την ευρωπαϊκή προοπτική την επόμενη αγωνιστική περίοδο και αν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για ανανεώσεις παικτών:

«Έχει ταλαντούχους παίκτες, καλό επιθετικό κομμάτι με διαφορετικούς παίκτες με υψηλά ποσοστά στην απόδοσή τους σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Την αδυναμία θα την έβαζα κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Θα ήθελα μεγαλύτερο πάθος και μαχητικότητα για κάθε κατοχή. Η προοπτική αυτή είναι κάτι που αποτελεί κίνητρο. Η διαδικασία των προτάσεων για ανανέωση δε βοηθάει, καλό είναι να γίνεται το τέλος της φετινής χρονιάς. Σημαντικό να κρατηθεί έστω και ένας μικρός κορμός για τις υποχρεώσεις που θα έχει η ομάδα του χρόνου».