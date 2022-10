Στους Χόρνετς με two-way contract ο Μαλεντόν

Από τη Δύση στην Ανατολή και από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στους Σάρλοτ Χόρνετς ο Τεό Μαλεντόν. Ο Γάλλος πλέι μέικερ θα συνεχίσει την πορεία του στα παρκέ του ΝΒΑ, αυτή τη φορά για λογαριασμό της ομάδας του Στιβ Κλίφορντ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε two-way contract, το οποίο θα δώσει το δικαίωμα στον Γάλλο γκαρντ να αγωνιστεί σε 50 παιχνίδια της regular season, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ.

The Charlotte Hornets are signing former Thunder guard Theo Maledon on a two-way NBA contract, sources tell @TheAthletic @Stadium.