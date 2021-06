Μάικλ Τζάκσον: Ο «βασιλιάς της ποπ» που έφυγε νωρίς (pics & vids)

Υπήρξε ένας από τους επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, αλλά και διεθνής αστέρας της ποπ. Kατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Γκράμι, με την χαρακτηριστική του φωνή, αλλά και το απαράμιλλο ταλέντο του στον χορό. Ο λόγος για τον Μάικλ Τζάκσον που έφυγε από την ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009.

Ο Μάικλ Τζο Τζάκσον (Michael Joseph Jackson), ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός με το προσωνύμιο ο «Βασιλιάς της Ποπ» γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα, στις 29 Αυγούστου του 1958.Προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν μεταλλωρύχος και η μητέρα του υπάλληλος σ΄ένα κατάστημα. Ήταν το έβδομο από τα εννιά παιδιά της οικογένειας.

Τα πρώτα του βήματα στην μουσική

Η μουσική καριέρα του ξεκίνησε το 1964, σε ηλικία μόλις 6 ετών, όταν μαζί με τα τέσσερα μεγαλύτερα αδέρφια του, τους Τζάκι, Τίτο, Τζερμέιν και Μάρλον δημιούργησαν το γκρουπ «Jackson Five». Το 1971 ξεκινά την σόλο καριέρα του στην δισκογραφική εταιρία Motown Records, ενώ ένα χρόνο αργότερα όντας ανήλικος ηχογράφησε τον πρώτο του σόλο δίσκο το «Got to be there». Το 1975 το συγκρότημα αποχωρεί από την Motown και εντάσσεται στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρίας Epic. Παράλληλα θα αλλάξουν το όνομα τους από «Jackson Five», σε «The Jaksons».

Οι επιτυχίες, οι αλλαγές... και το «moonwalk»

Το 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος του «Off the Wall», με παραγωγό τον Κουίνσι Τζόουνς . Τρία χρόνια αργότερα θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τίτλο «Thriller», το οποίο έσπασε τα ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως, καθώς πούλησε περισσότερους από 110 εκατομμύρια παγκοσμίως μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Guinness World Records. Ο δίσκος αυτός έμεινε στην κορυφή του Billboard album chart για 37 εβδομάδες. Κέρδισε 8 βραβεία Γκράμι, ενώ 7 από τα τραγούδια του ανέβηκαν στο Τop #10.

Ακολούθησαν κι άλλοι δίσκοι, οι οποίοι μπορεί να ήταν λιγότερο επιτυχημένοι αλλά το ίδιο αξιόλογοι όπως το «Bad», που κυκλοφόρησε το 1987, αλλά και το «Dangerous» το 1991. Παράλληλα την ίδια περίοδο αρχίζει να αλλάζει και η όψη του, καθώς το δέρμα του λευκαίνει και η μύτη του λεπταίνει. Ο Τζάκσον από την πλευρά του αρνιόταν πως είχε υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, με εξαίρεση δύο ρινοπλαστικές, ενώ μεταξύ άλλων υποστήριζε πως έπασχε και από λευκοδερμία.

Το 1983 ο Μάικλ Τζάκσον θα επανενωθεί με τα αδέρφια του, στο τηλεοπτικό αφιέρωμα Motown 25. Εκεί θα ερμηνεύσουν παλιές τους επιτυχίες όπως το «I Want You Back», το «The Love You Save», το «Never Can Say Goodbye» και το "I'll Be There". Εκεί ο Τζάκσον θα ερμηνεύσει το «Billie Jean», στο οποίο για πρώτη φορά θα δείξει την χορευτική κίνηση «moonwalk» που στην συνέχεια έγινε σήμα κατατεθέν του..

To «Neverland» και οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Τζάκσον αποκτά ένα ράντσο κοντά στην Καλιφόρνια, το οποίο και θα μετατρέψει σε κατοικία με ψυχαγωγικό πάρκο. Θα το ονομάσει «Neverland», προς τιμήν του ήρωα του του Πίτερ Παν, ο οποίος δεν ήθελε να μεγαλώσει ποτέ. Ωστόσο το 1993 η εικόνα της εκκεντρικότητας του θα καταρρεύσει καθώς ένας 13χρονος, θα τον κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έληξε με συμβιβασμό και με τον τραγουδιστή να συμφωνεί καταβάλει το ποσό των 23,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό το οποίο αντιπροσώπευε τότε μόλις ένα κλάσμα της περιουσίας που διέθετε ο Τζάκσον, η οποία εκείνη την εποχή υπολογιζόταν περίπου στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο γάμοι του

To 1994 o Μάικλ Τζάκσον θα παντρευτεί την κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ Λίζα Μαρί, σε ιδιωτική τελετή στην Δομινικανή Δημοκρατία. Την αμέσως επόμενη χρονιά, θα ηχογραφήσει το «HiStory». Ο γάμος του με την Λίζα Μαρί, θα διαρκέσει μέχρι το 1996 όταν και θα χωρίσουν…

Στο διάστημα του γάμου του με την Πρίσλεϊ, ο Μάικλ Τζάκσον διατηρούσε φιλικές σχέσεις, με την Αυστραλή νοσοκομά Ντέμπι Ρόου. Η ίδια ήταν βοηθός του δερματολόγου, που τον φρόντιζε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, για την νόσο της λεύκης από την οποία και έπασχε.

Έπειτα από το διαζύγιο του με την Λίζα Μαρί παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 1996 στο Σίνδεϊ την Ρόου , με την οποί και απέκτησε δύο παιδιά τον Πρινς Μάικλ Τζούνιορ και της Πάρις Μάικλ Κάθριν. Το 2002 και αφού είχε χωρίσει ήδη από την Ρόου, ο Τζάκσον απέκτησε ακόμα ένα παιδί τον Πρινς Μάικλ Β΄από παρένθετη μητέρα

Η διαμάχη που κατέστρεψε την εικόνα του και τα οικονομικά προβλήματα

Το 2001 ο Τζάκσον θα ηχογραφήσει το άλμπουμ «Invincible», το οποίο όμως είχε μέτρια επιτυχία. Το 2003 θα ξεσπάσει σκάνδαλο, όταν ο ίδιος θα παραδεχτεί σε βρετανικό ντοκιμαντέρ, πως του αρέσει να κοιμάται με αθώα, μικρά αγόρια. Την ίδια χρονιά ένα αγόρι 13 χρονών κατηγόρησε τον γνωστό τραγουδιστή, για σεξουαλική κακοποίηση.

Αυτό είχε σαν συνέπεια ο Τζάκσον να εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη, από την οποία μπορεί να απαλλάχτηκε το 2005, καθώς αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ωστόσο αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να καταστρέψει την εικόνα του. Παράλληλα από το 2006, ο ίδιος είχε αρχίσει να έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, καθώς σύμφωνα με τον Τύπο τα χρέη του ανέρχονταν στα 170 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, μέσα στον ωκεανό των οικονομικών προβλημάτων, που ο ίδιος αντιμετώπιζε κατάφερε να πετύχει μια μικρή «νίκη», καθώς κατάφερε να ακυρώσει την πώληση των προσωπικών του αντικειμένων από τον οίκο δημοπρασιών Julien's.

Ο θάνατος του

Το καλοκαίρι του 2009 ο Μάικλ Τζάκσον ετοιμαζόταν να κάνει τη «μεγάλη επιστροφή του» , με μια σειρά από συναυλίες, οι οποίες θα ξεκινούσαν από το Λονδίνο. Οι παραστάσεις θα ολοκληρώνονταν το Μάρτιο του 2010, ενώ όσον αφορά τα εισιτήρια των εμφανίσεων του, αυτά είχαν εξαντληθεί μήνες πριν. Ωστόσο η περιοδεία δεν έγινε ποτέ καθώς στις 25 Ιουνίου σε ηλικία μόλις 50 ετών, ο «βασιλιάς της ποπ» έφυγε από την ζωή, από αιφνιδιαστική ανακοπή καρδιάς…