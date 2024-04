Σκάνδαλο στην Premier League: Συνελήφθησαν δύο ποδοσφαιριστές για υπόθεση βιασμού

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη δύο 19χρονων ποδοσφαιριστών, που αγωνίζονται στην ίδια ομάδα και εμπλέκονται σε υπόθεση βιασμού που συνέβη την Παρασκευή (19/4).

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές αφέθηκαν ελεύθερη μετά την καταβολή εγγύησης με την έρευνα της αστυνομίας για το περιστατικό να είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

«Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο ένας ως ύποπτος για βιασμό και ο άλλος για συνεργία και υπόθαλψη βιαστή», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσίευμά της η «Sun».

BREAKING 🚨: Premier League stars arrested on suspicion of assault and rape outside club's stadium in police raid



