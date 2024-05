Επίδειξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού: Η Μπαρτσελόνα συνεχάρη την Ρεάλ για το 36ο πρωτάθλημα

Οι Μαδριλένοι πανηγυρίζουν την κατάκτηση του 36ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, με την «αιώνια» αντίπαλο, Μπαρτσελόνα να προχωράει σε μια ξεχωριστή κίνηση, με συγχαρητήριο μήνυμα στους Μαδριλένους.

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της στα Social Media, η Μπαρτσελόνα, δείχνοντας ότι η έχθρα μένει στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Congratulations to Real Madrid for winning the league title.