Στα χνάρια του Κόμπε ο Έντουαρντ: Οι μόνοι με back to back 40αρες σε playoffs πριν τα 23 τους

Ο Άντονι Έντουαρντς στο break των Τίμπεργουλβς στην έδρα των Νάγκετς, στο Game 1 των ημιτελικών της δυτικής περιφέρειας, ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας 42 πόντους.

Ο 22χρονος γκαρντ μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον θρυλικό Κόμπε Μπράιαντ που έχει 40+ πόντους σε δύο συνεχόμενους αγώνες playoffs, πριν συμπληρώσει τα 23 έτη ζωής.

Only 2 players under 23 years old to record back-to-back 40+ point playoff games:



Anthony Edwards

Kobe Bryant



(via @StatMamba) https://t.co/BD6qAlqEqQ pic.twitter.com/Rlr4xlC94l