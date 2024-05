Τα 9+1 παρασκήνια που δεν ήξερες από το ταξίδι του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pics)

Το SDNA ταξίδεψε στο Βελιγράδι μαζί με τον Παναθηναϊκό Aktor και καταγράφει στιγμές, παρασκήνια και... εικόνες από τα δύο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τι συνέβη τις τέσσερις μέρες που έμεινε το «τριφύλλι» στο Βελιγράδι και τι δεν «έπιασαν» οι κάμερες; Ποιος ήταν σίγουρος για το break, γιατί δεν... μιλιόταν ο Κέντρικ Ναν μετά το Game 3 και πώς αντέδρασε ο Κώστας Σλούκας έπειτα από την μυθική εμφάνιση στο τέταρτο ματς της σειράς;

Το sdna.gr ταξίδεψε μαζί με την «πράσινη» αποστολή στη σερβική πρωτεύουσα και μεταφέρει παρασκήνια, «εικόνες» και διαλόγους από την παραμονή της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο Βελιγράδι, λίγες μέρες πριν από το «χρυσό» Game 5 των προημιτελικών της Euroleague.

1. Η αποστολή του Παναθηναϊκού Aktor ταξίδεψε προς και από το Βελιγράδι με απευθείας πτήση, που έγινε με ελικοφόρο αεροπλάνο. Μάλιστα, το ταξίδι είχε διάρκεια μεγαλύτερη των συνηθισμένων πτήσεων για την πρωτεύουσα της Σερβίας. Σε κάθε περίπτωση, το ελικοφόρο της "Sky Express" τράβηξε τα... βλέμματα και ορισμένοι παίκτες του «τριφυλλιού», όπως ο Ιωάννης Παπαπέτρου, θέλησαν να το βγάλουν βίντεο λίγο πριν επιβιβαστούν για την αναχώρηση. By the way, στα... fun facts του ταξιδιού ήταν και η μουσική επιλογή κάποιων Ελλήνων παικτών στα κινητά τους. Ποιο τραγούδι άκουγαν; Το "Zari" της Μαρίνας Σάττι, ήταν αυτό που είχε «κολλήσει» σε πολλούς, την ώρα που άλλοι γελούσαν και τους πείραζαν.

2. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ένιωθαν αισιοδοξία πως θα καταφέρουν να κάνουν ένα break στο Βελιγράδι και να γυρίσουν τη σειρά στην Αθήνα. Αυτό μεταφερόταν σε «πηγαδάκια» με παίκτες και προπονητές, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι μεταξύ εκείνων που τόνιζαν τη βεβαιότητά τους πως οι «πράσινοι» θα κάνουν τη... δουλειά στη «Χάλα Πιονίρ». «Σίγουρα, θα τα καταφέρουμε», έλεγε ο Αμερικανός γκαρντ. Μάλιστα, τόνιζε με ένα διάπλατο χαμόγελο στο πρόσωπό του: «Θέλω να πάμε στο Βερολίνο και να φέρω την οικογένειά μου να μας δουν στο Final Four».

3. Το Βελιγράδι θεωρητικά δεν είναι η πιο φιλόξενη ευρωπαϊκή πόλη για τον Παναθηναϊκό Aktor. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν τις σχέσεις των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό και της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, σε συζητήσεις με ανθρώπους από διαφορετικά πόστα (security, οδηγούς ταξί, υπαλλήλους του ξενοδοχείου) όλοι υπογράμμιζαν πως επιθυμούν να δουν την ελληνική ομάδα στο Final Four. «Νικήστε την Μακάμπι, εσάς θέλουμε στο Βερολίνο», έλεγαν οι Σέρβοι προς τα μέλη της «πράσινης» αποστολής. Από εκεί και πέρα, συνολικά στην πόλη έβλεπες σε πολλά μέρη τους χιλιάδες Ισραηλινούς, που είχαν ταξιδέψει και περίμεναν να «ανοίξουν» οι πόρτες στη «Χάλα Πιονίρ». Το περιβόητο "Yalla Maccabi" ακουγόταν ακόμα και στα πιο... περίεργα μέρη.

4. Μετά την ήττα στο Game 3 υπήρχε μια δικαιολογημένη και αναμενόμενη απογοήτευση. Εκείνος που δεν... μιλιόταν, πάντως, ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αστόχησε σε τρίποντο νίκης στο φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται λίγο καιρό στην Ελλάδα, αλλά ήδη νιώθει τις ευθύνες και το βάρος του συλλόγου που εκπροσωπεί. Γι' αυτό και η απογοήτευσή του ήταν έκδηλη το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στα αποδυτήρια του σερβικού γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση, ο πρώην NBAer... γύρισε το σκηνικό άμεσα, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση στην ισοφάριση του Game 4 (27 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

5. Παρεμπιπτόντως, ο Ναν ήταν ο μόνος παίκτης του «τριφυλλιού» που είχε μαζί του στο ταξίδι για τη Σερβία και τη σύντροφό του. Εκείνη δήλωνε εντυπωσιασμένη από το Βελιγράδι, αλλά κυρίως έλεγε σε όλους πόσο αρέσει στο ζευγάρι η Αθήνα, η ζωή στην Ελλάδα και το φαγητό στην πρωτεύουσα.

6. Η «γλώσσα του σώματος» λέει πολλά και αυτό που θα είχε ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια κάμερα... κολλημένη στον Κώστα Σλούκα, μετά την ασύλληπτη εμφάνισή του στο Game 4 (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και MVP της αγωνιστικής). Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Aktor θέλει όσο τίποτα την πρόκριση στο Final Four και έβλεπες τα μάτια του να... γυαλίζουν πριν από την «πράσινη» ισοφάριση. Αμέσως μετά, ο «Σλου» μπήκε στα αποδυτήρια, τόνισε στους συμπαίκτες του πως η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα και πως μένει άλλο ένα ματς, ενώ είχε σύντομα τετ - α - τετ κυριολεκτικά με κάθε μέλος της αποστολής. Οι αγκαλιές με όλους, τα εμψυχωτικά λόγια και τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν, μετά το σπουδαίο διπλό στο "do or die".

7. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει πετύχει πολλά μεγάλα σουτ τη φετινή σεζόν, έχει ευστοχήσει σε buzzer beater που έχουν φέρει εκτός έδρας νίκες στην Euroleague και έχει δείξει χαρακτήρα και «μέταλλο» σε διαφορετικές έδρες. Όμως, αν υπήρχε ένα άτυπο βραβείο για το... κρισιμότερο σουτ της σεζόν μέχρι τώρα, θα πήγαινε στον Ιωάννη Παπαπέτρου, όπως συμφώνησαν τα μέλη της «πράσινης» αποστολής. Βλέπετε, οι Ισραηλινοί μπήκαν στην 4η περίοδο με 13-1 επιμέρους σκορ και πήγαν στο +7 (82-75 στο 34'). Ο Αταμάν κάλεσε δεύτερο τάιμ άουτ, η επίθεση της ομάδας του έμοιαζε να... κολλάει ξανά, αλλά ο «Παπ» ευστόχησε σε ένα τεράστιο, εκτός ισορροπίας τρίποντο, που έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή.

8. Μιας και αναφερθήκαμε στον κόουτς Αταμάν, πρέπει να γίνει λόγος και για το... άτυπο γούρι του «τριφυλλιού» στα φετινά ταξίδια. Στο Game 3 η οικογένεια του Τούρκου τεχνικού δεν βρισκόταν στη Σερβία, όμως τόσο η γυναίκα του, όσο και ο γιος του, Σαρπ, ταξίδεψαν για το "win or go home" του τέταρτου αγώνα. Ο Αταμάν Junior, τον οποίον οι παίκτες λατρεύουν και παίρνουν μαζί τους σε κάθε «Χόρτο Μαγικό» στο ΟΑΚΑ, μάλλον έφερε γούρι και πανηγύρισε ακόμα ένα διπλό στη φετινή Euroleague...

9. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνος που έζησε τα παιχνίδια ίσως και πιο έντονα από όλους, ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στο τρίτο ματς της σειράς ήταν -πιθανότατα- ο μοναδικός που κατάλαβε πως ο Τζος Νίμπο πάτησε τη γραμμή και φώναζε στον διαιτητή Καρντούμ. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που κάθονταν ακριβώς απέναντι, πίσω από την άλλη μπασκέτα, απόρησαν γιατί έγινε έξαλλος, καθώς από εκείνο το σημείο δεν υπήρχε καλή οπτική για τη φάση. Όμως, το ριπλέι τον δικαίωσε σε χρόνο dt. Ναι, αυτό το ριπλέι για το οποίο η Euroleague έκανε λόγο για «έλλειψη πλάνου που αποδεικνύει πως ο σέντερ της Μακάμπι πατάει τη γραμμή». Στο Game 4 ο Γιαννακόπουλος δεν κάθισε μαζί με την οικογένειά του κάτω από την μπασκέτα, αλλά μόνος του στην εξέδρα πίσω από τον πάγκο του Αταμάν. Φυσικά, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού Aktor ζούσε πολύ έντονα το ματς και πανηγύρισε με τη ψυχή του την «πράσινη» ισοφάριση.

9+1. Το 10ο σκέλος αυτού του άρθου είναι και το πιο σημαντικό, αλλά και το πιο δυσάρεστο από όλα. Ωστόσο, δείχνει πολλά για τις ανθρώπινες σχέσεις εντός του «τριφυλλιού». Γι' αυτό και το έχουμε γράψει ως 9+1, θέλοντας να του δώσουμε ξεχωριστή βαρύτητα, αφού πρόκειται για το συμβάν που «σκέπασε» ολόκληρο το ταξίδι στη Σερβία. Και το ίδιο θα συνέβαινε είτε η Μακάμπι «καθάριζε» τη σειρά, είτε το «τριφύλλι» έκανε δυο νίκες και εξασφάλιζε την πρόκριση στο Final Four...

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του Πάρη Δερμάνη είχε φέρει μεγάλο σοκ στο επιτελείο και τους παίκτες το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης. Άπαντες ήταν στα... τηλέφωνα συνέχεια, το σταφ του Αταμάν δεν έκλεισε μάτι όλο το βράδυ και οι παίκτες ρωτούσαν συνεχώς αν υπάρχουν νέα για την κατάσταση της υγείας τους αγαπημένου τους Πάρη. Όπως ενημερωθήκατε από το SDNA, ο Γιαννακόπουλος έδωσε αμέσως εντολή: «Κάντε ό,τι είναι δυνατόν για να σωθεί», ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικοινώνησε με τον GM της Παρτιζάν, Ζόραν Σάβιτς, για να διακομιστεί ο Δερμάνης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βελιγραδίου. «Θέλω να αντιμετωπίσετε το περιστατικό σαν να ήρθε άνθρωπος της οικογένειας μας», ήταν τα λόγια του «Ζοτς». Πριν από το Game 4 οι παίκτες φόρεσαν μπλουζάκια που έγραφαν: «Πάρη κράτα γερά», ενώ μετά το φινάλε της αναμέτρησης σύσσωμη η ομάδα στα αποδυτήρια αφιέρωνε την νίκη στον φροντιστή της.

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Η κατάσταση με τον Πάρη ήταν φορτισμένη με έντονα συναισθήματα. Μάθαμε για την κατάσταση της υγείας του, πως πάλεψε για τη ζωή σου. Όταν ακούς κάτι τέτοιο γίνεσαι και εσύ ο ίδιος πιο ταπεινός. Μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά και εμείς παλέψαμε για την… ζωή μας σε αυτό το παιχνίδι. Κατά κάποιον τρόπο, ο Πάρης μας οδήγησε με το παράδειγμα του, με την μάχη που έδωσε. Η δίκη του… μάχη έδωσε και σε εμάς ενέργεια να κάνουμε το ίδιο και να έχουμε πίστη. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Παρά το γεγονός πως ήταν εδώ, νιώθαμε την ενέργεια και την ώθησή του», ανέφερε ο Ματίας Λεσόρ στο sdna.gr και αν έβλεπε κανείς το βλέμμα του θα καταλάβαινε πόσο εννοούσε κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του.

«Για να είμαι ειλικρινή δεν κοιμήθηκε κανείς, ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ο Πάρης είναι η ψυχή της ομάδας, τον λατρεύουμε, τον αγαπάμε και ευελπιστούμε να είναι σύντομα πολύ μαζί μας. Να του ευχηθώ περαστικά και είμαι σίγουρος ότι με τη θέληση και τη δύναμη όλων μας θα γυρίσει πιο δυνατός», είπε από την μεριά του στην "Magic Euroleague" o συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Βασίλης Σίμτσακ.

«Για τον Πάρη», λοιπόν...