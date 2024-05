Πένθος στο NBA: «Έσβησε» στα 33 του ο Ντάριους Μόρις

Ο Αμερικανός γκαρντ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου του, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του NBA.

Ο Μόρις είχε φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, των Κλίπερς, των Φιλαδέλφεια Σίξερς, των Γκρίζλις και των Μπρούκλιν Νετς ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν η Δουνκέρκη, το 2020.

Ο Ντάριους Μόρις στη σύντομη καριέρα του μέτρησε 132 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ενώ αγωνίστηκε ακόμη σε Γαλλία, Ρωσία και Κίνα, προτού τερματίσει την καριέρα του στην Δουνκέρκη.

We are heartbroken by the passing of Darius Morris 💜 pic.twitter.com/jkTs2VrKb6