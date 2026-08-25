Σε νέα εποχή περνάει το τηλεοπτικό και αθλητικό τοπίο στη χώρα μας, καθώς ο όμιλος Αλαφούζου ετοιμάζει το δικό του μεγάλο βήμα στον χώρο των streaming υπηρεσιών. Ο λόγος για τη νέα, πολυσυζητημένη συνδρομητική πλατφόρμα που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που παρακολουθούμε αθλητικό περιεχόμενο, φέρνοντας μια σύγχρονη λογική που καταργεί τους παραδοσιακούς εξοπλισμού.
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Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει
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Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει