Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει

Όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Παπαθεοδώρου.

Σε νέα εποχή περνάει το τηλεοπτικό και αθλητικό τοπίο στη χώρα μας, καθώς ο όμιλος Αλαφούζου ετοιμάζει το δικό του μεγάλο βήμα στον χώρο των streaming υπηρεσιών. Ο λόγος για τη νέα, πολυσυζητημένη συνδρομητική πλατφόρμα που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που παρακολουθούμε αθλητικό περιεχόμενο, φέρνοντας μια σύγχρονη λογική που καταργεί τους παραδοσιακούς εξοπλισμού.