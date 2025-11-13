Αποκλειστικό: Κίνηση-ματ της ΕΡΤ και πώς «κλείδωσε» το Μουντιάλ 2026!

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αποκαλύπτει…

Ο κύβος ερρίφθη. Λίγους μήνες πριν από τη σέντρα του ιστορικού, από θέμα διοργάνωσης, Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Μιντιάρχη, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη για τη χώρα μας «κλείδωσαν» στη δημόσια τηλεόραση.

Όπως επίσης είχε αποκαλύψει η στήλη από το καλοκαίρι, είχαν γίνει συζητήσεις ΕΡΤ και ΑΝΤ1 για… διαμοιρασμό των δικαιωμάτων. Οι δύο τηλεοπτικοί φορείς ήταν και οι μόνοι που είχαν καταθέσει φάκελο ενδιαφέροντος από τον Μάιο. Έκτοτε όμως άλλαξαν πολλά. Το κυριότερο; Ότι η Εθνική δεν κατόρθωσε να περάσει στην τελική φάση, μη φέρνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα στα προκριματικά. Και εννοείται πως η παρουσία της Ελλάδας στο Μουντιάλ, ή μη, αλλάζει άρδην τα πάντα αναφορικά με την εμπορική διαχείριση του προϊόντος, τα προβλεπόμενα έσοδα κλπ.

Όπερ μεθερμηνευόμενον, ο ΑΝΤ1 βγήκε εκτός κάδρου. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Αυτή τη φορά η διοίκηση της ΕΡΤ κινήθηκε ομολογουμένως έξυπνα, διαπραγματευόμενη (έχει κι αυτό τη σημασία του) απευθείας με τη FIFA και όχι με την EBU που είχε επίσης συμπορευθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος – και μέσω της οποίας διαχρονικά κλείνουν τέτοια δικαιώματα μεγάλων διοργανώσεων.

Το Μουντιάλ 2026 λοιπόν, πλην συγκλονιστικού απροόπτου (διότι έχουμε δεν τα πάντα σε αυτή τη ζωή, πολλώ δε μάλλον τη… μιντιακή) επιστρέφει στην ΕΡΤ μετά την ατυχή, ως αποδείχθηκε με την αποτυχία του ΑΝΤ1+, παρένθεση του Κατάρ το φθινόπωρο του 2022.

Αλλά και ως διοργάνωση, δεν είναι εύκολη. Μπορεί η ΕΡΤ να διαθέτει το δικό της ανεξάρτητο αθλητικό τμήμα με τηλεόραση (και δικό της κανάλια πια, το ΕΡΤ2 Σπορ), ραδιόφωνο και site, μπορεί ως φορέας να διαθέτει συνολικά τρία επίγεια κανάλια (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΤ3) και πέντε αθλητικά, υβριδικά (ΕΡΤ Sports 1 έως 5) αλλά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης. Θα είναι, για να το πούμε απλά, τεράστιο, ογκοδέστατο.

Θα είναι το πρώτο με τη συμμετοχή 48 ομάδων (έναντι 32), το πρώτο με συνολικά 104 αγώνες (έναντι 64), το πρώτο που θα διαρκέσει σχεδόν 40 ημέρες (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου) και το πρώτο με… τριπλή συνδιοργάνωση, ήτοι σε τρεις διαφορετικές χώρες (σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό). Ευλόγως, πρόκειται για «πονοκέφαλο» οργάνωσης τηλεοπτικά, ακόμη και για την εμπειρία ενός φορέα όπως η ΕΡΤ, που διαθέτει την τεχνογνωσία.

Προσωπικά θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να κατορθώσει η ΕΡΤ να καλύψει live και τα 104 παιχνίδια αλλά, ως αναφέρουν πηγές από το Ραδιομέγαρο, ο στόχος είναι ακριβώς αυτός. Ρεαλιστικά, να καλυφθούν όσα περισσότερα γίνεται, ιδανικά να μεταδοθούν όλα, live.

Και, υστερόγραφο σε τούτα, έχει φανεί εδώ και καιρό η τάση της ΕΡΤ να αποκτά πλέον τηλεοπτικά δικαιώματα ποδοσφαίρου. Ήδη απέκτησε για φέτος και μεταδίδει τα Κύπελλα Γερμανίας και Γαλλίας, το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 θα μεταδώσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, Copa Africa ως το καθιερώσαμε, από το Μαρόκο, παρουσία μάλιστα αρκετών διεθνών από ελληνικές ομάδες (Ελ Κααμπί, Ντέσερς, Ζίνι και πολλοί άλλοι).

Stay tuned, που λένε και στο χωριό μου…

Μιντιάρχης