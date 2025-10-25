Ολυμπιακός – ΑΕΚ, η τηλεοπτική κάλυψη

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Στην αρχή της εβδομάδας, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ήξεραν πάνω κάτω τις συνθήκες με τις οποίες θα πήγαιναν στη μεταξύ τους κυριακάτικη συνάντηση στο Φάληρο. Οι μεν «ερυθρόλευκοι» γνώριζαν πως έπρεπε να κάνουν μεγάλη υπέρβαση στη Βαρκελώνη ενάντια στην Μπαρτσελόνα για το Champions League, ο δε «κιτρινόμαυροι» περίμεναν πως εύκολα ή δύσκολα την Αμπερντίν θα τη νικούσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conference League.

Όμως, τα πράγματα δεν κύλησαν και εντελώς φυσιολογικά. Η Μπαρτσελόνα βρήκε έξι φορές δίχτυα απέναντι στον Ολυμπιακό των δέκα παικτών από το 57’ (6-1), ενώ η ΑΕΚ φιλοδώρησε με έξι… τεμάχια τους Σκωτσέζους (6-0).

Και τώρα οι δυο τους. Στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής 26/10 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι δύο διώκτες του ΠΑΟΚ στη βαθμολογία θα κληθούν να λύσουν τις διαφορές τους για την 8η αγωνιστική της Super League.

Το ντέρμπι μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι, με τον Στέφανο Αβραμίδη στην pre και post game εκπομπή και στο ρεπορτάζ τους Δημήτρη Σπηλιόπουλο, Πάνο Μάλαμα και Ανδρέα Σερεβέτα.

