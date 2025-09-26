Το Champions League Γυναικών από το υβριδικό κανάλι του Mega

Οι πρώτες μεταδόσεις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Mega News, το 24ωρο ενημερωτικό (υβριδικό) κανάλι της ALTER EGO MEDIA, θα μεταδίδει φέτος το UEFA Women’s Champions League! Ήτοι, τη διοργάνωση Γυναικών που ετησίως ανεβαίνει σε δημοτικότητα.

Οι 18 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στο γυναικείο ποδόσφαιρο δίνουν ραντεβού στο γήπεδο, και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά όλους τους κρίσιμους αγώνες μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο Όσλο μέσα από τη συχνότητα του MEGA News. Είδηση που είχατε διαβάσει προ ημερών στη σελίδα του Μιντιάρχη…

Οι πρώτες αγωνιστικές που θα μεταδοθούν ζωντανά από το Mega News

Άρσεναλ – Λυών την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στις 22:00

Ρόμα – Μπαρτσελόνα την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 22:00

Λυών – Βόλφσμπουργκ την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 22:00

Άρσεναλ – Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στις 22:00

Το UEFA Women’s Champions League συνεχίζει να γράφει ιστορία, χαρίζοντας συγκινήσεις, δυνατές μονομαχίες και μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές που αναδεικνύουν το πάθος και το ταλέντο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο Mega News μέσω του Mega Play, της ιστοσελίδας megatv.com και της Cosmote TV στη θέση 118.

Μιντιάρχης