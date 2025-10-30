Στην ομάδα κολύμβησης του Ολυμπιακού ο Κυνηγάκης

Ο 27χρονος αθλητής που αγωνίζεται στα 400μ., 800μ. και 1.500μ. ελεύθερο και στα 5χλμ. και 10χλμ. ανοικτής θάλασσας αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η δήλωση του Άλκη Κυνηγάκη:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Άλκη Κυνηγάκη. Ο 27χρονος αθλητής (ημ. γέννησης 21/8/1998) εντάσσεται στην ομάδα κολύμβησης του συλλόγου.

Ο Άλκης Κυνηγάκης αγωνίζεται στα 400μ., 800μ. και 1.500μ. ελεύθερο και στα 5χλμ. και 10χλμ. ανοικτής θάλασσας. Σημαντικότερη διάκριση στην έως τώρα πορεία του αποτελεί η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, που αναδείχθηκε πέμπτος στον κόσμο, με χρόνο 1:49:29, στα 10χλμ. ανοιχτής θαλάσσης.

Η δήλωση του Άλκη Κυνηγάκη:

"Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω στον Ολυμπιακό, την ομάδα όπου έκανα τα πρώτα μου βήματα στην κολύμβηση, σε ηλικία τεσσάρων ετών. Αν και τότε δεν πρόλαβα να φορέσω ουσιαστικά το ερυθρόλευκο σκουφάκι, καθώς δεν συμμετείχα σε αγώνες, ο Ολυμπιακός ήταν πάντα μέσα μου.

Θυμάμαι τη μητέρα μου να με παίρνει από το σχολείο και να πηγαίνουμε κατευθείαν στην προπόνηση. Συχνά, αποκοιμιόμουν στο αμάξι στη διαδρομή από τον Άλιμο μέχρι τον Πειραιά και όταν φτάναμε, μου φαινόταν δύσκολο να μπω στο νερό. Όμως, αυτές οι στιγμές έχουν μείνει χαραγμένες μέσα μου και ήταν η αρχή μιας πορείας που με έφερε ξανά εδώ, στο λιμάνι.

Είναι τιμή για μένα, που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω αυτόν τον μεγάλο σύλλογο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, μέσα και έξω από το νερό, ώστε να συμβάλλω στις επιτυχίες του. Με μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, με προσήλωση και αγάπη για το άθλημα".»