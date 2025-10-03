Στην Ουγγαρία η Νέα Ιωνία για να διεκδικήσει μια θέση στους ομίλους του European League

Η ΑΕΚ έκανε το περασμένο Σάββατο (27/9) «ποδαρικό» για τις ελληνικές ομάδες χάντμπολ των γυναικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 και τώρα τη... σκυτάλη παίρνει η Νέα Ιωνία που έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή.

Φέτος οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ανεβαίνουν... επίπεδο, καθώς μετέχουν στο European League (σ.σ. τα τελευταία χρόνια έδιναν το «παρών» στο European Cup), και καλούνται να αντιμετωπίσουν τη Μοσονμαγκιαροβάρι στο πλαίσιο του β΄ προκριματικού γύρου, με «έπαθλο» το «εισιτήριο» για τους ομίλους της διοργάνωσης.

Το έργο του ΟΦΝΙ είναι δύσκολο κόντρα στην ουγγρική ομάδα, η οποία από τη σεζόν 2021-22, όταν έκανε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της, μετέχει ανελλιπώς στο European League μέχρι και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίπαλος της Νέας Ιωνίας πραγματοποίησε την καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία της την αγωνιστική περίοδο 2023-24, όταν πέρασε τη φάση των ομίλων και αποκλείστηκε στους «8» από την Γκλόρια Μπίστριτσα, με τη ρουμανική ομάδα να παίρνει την πρόκριση με δύο νίκες (σ.σ. 32-30 στην Ουγγαρία και 27-25 στην Μπίστριτσα).

Με αυτό το δεδομένο, η ομάδα του Πάνου Γούσιου θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστική στα δύο παιχνίδια που θα δώσει τις προσεχείς ημέρες στην Ουγγαρία, προκειμένου να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες της αναλογούν για την πρόκριση, αλλά και να πάρει πολύτιμες εμπειρίες για τη συνέχεια.

Η Μοσονμαγκιαροβάρι υποδέχεται τη Νέα Ιωνία στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο (3/10, 19:00) στην "UFM Arena" της πόλης Μοσονμαγκιαροβάρ, ενώ ο ΟΦΝΙ είναι τυπικά γηπεδούχος στον αγώνα ρεβάνς που θα λάβει χώρα την Κυριακή (5/10, 13:00) στο ίδιο γήπεδο. Τις αναμετρήσεις της Νέας Ιωνίας με τη Μοσονμαγκιαροβάρι θα διαιτητεύσουν οι Σέρβες Ντραγκάνα Γιακόβλιεβιτς και Ντανιγέλα Σάντο Κοβάτσεβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι δεν συνεχίζει στον 3ο προκριματικό γύρο, αλλά «κλείνει» θέση στους ομίλους του European League. Βάσει των αποτελεσμάτων της κλήρωησς που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου, ο νικητής του ζευγαριού Μοσονμαγκιαροβάρι-Νέα Ιωνία θα αντιμετώπιζε στον 3ο προκριματικό την Τέρτνες Μπέργκεν από τη Νορβηγία με «έπαθλο» μια θέση στους ομίλους του European League.

Όμως, τα οικονομικά προβλήματα της γερμανικής Λούντβιχσμπουργκ είχαν ως αποτέλεσμα τη θέση της στο Champions League να πάρει η νορβηγική Σόλα που ήταν μια από τις ομάδες, οι οποίες είχαν περάσει απευθείας στους ομίλους του European League. Μετά την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (EHF), τροποποιήθηκε το σύστημα του European League και η Τέρτνες Μπέργκεν, η οποία «έμπαινε» αρχικά στον 3ο προκριματικό γύρο, «αναβαθμίστηκε» και μετέχει πλέον στους ομίλους της διοργάνωσης. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής της EHF είναι ότι ο αντίπαλος της Τέρτνες Μπέργκεν στον 3ο προκριματικό γύρο, δηλαδή ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα στη Μοσονμαγκιαροβάρι και τη Νέα Ιωνία, προκρίνεται πλέον απευθείας στους ομίλους του European League.