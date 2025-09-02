Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο Γιάννης Ζαρλακούτης

Ο Γιώργος Κρανάκης με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τις πρώτες πρωινές ώρες τον πρώην διεθνή αθλητή χάντμπολ, Γιάννη Ζαρλακούτη, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή του, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κρανάκη: «Δεν είναι εύκολο να «αποχαιρετάς» ένα παιδί που το είδες να μεγαλώνει, να αγωνίζεται και να ωριμάζει δίπλα σου. Ο Giannis Zarlakoutis έφυγε από κοντά μας μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ήταν κάτι πολύ παραπάνω από ένας καλός αθλητής. Ήταν υπόδειγμα χαρακτήρα - ταπεινός, εργατικός, με σεβασμό για όλους και με εκείνο το χαμόγελο που φώτιζε κάθε γωνιά όπου βρισκόταν. Είχε μια σπάνια ακεραιότητα, ένα ήθος που δύσκολα συναντάς και μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τους γύρω του.

Τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο. ΠΑΛΕΨΕ με θάρρος, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής, δείχνοντας σε όλους μας τι σημαίνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. Κράτησε ψηλά το κεφάλι, χωρίς να χάσει ποτέ την ελπίδα του, ακόμα κι όταν η αρρώστια τον δοκίμαζε αλύπητα.

Μπορεί να «έσβησε» στα 47 του χρόνια, όμως η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα όπως του αξίζει: ως έναν σπουδαίο αθλητή, έναν γενναίο μαχητή, έναν αληθινό φίλο και άνθρωπο.

Καλό ταξίδι, Γιάννη στα γήπεδα του παραδείσου…»

Ο Γιάννης Ζαρλακούτης αγωνίστηκε ως ίντερ και πλέι μέικερ και ξεκίνησε φορώντας τη φανέλα του Πανελληνίου συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της Α1. Γεννήθηκε στην Αθήνα και ασχολήθηκε με το χάντμπολ από πολύ μικρός. Ήταν 10 ετών το 1988 όταν για πρώτη φορά έπιασε στα χέρια του την μπάλα του χάντμπολ. Έπαιζε μπάσκετ στον Πανελλήνιο όταν ο προπονητής του Γιώργος Κρανάκης τον προέτρεψε να στραφεί στο χάντμπολ. Γρήγορα συνειδητοποίησε πως είναι ένα ενδιαφέρον άθλημα. Αγωνίστηκε σε όλα τα τμήματα του Πανελληνίου, παιδικό, εφηβικό και βέβαια στην ανδρική ομάδα, ενθυμούμενος μόνο ευχάριστα πράγματα, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος.

Μετά από μία πολυετή επιτυχημένη πορεία στον Πανελλήνιο, θα μεταγραφεί στον Ιωνικό και θα αγωνιστεί την περίοδο 2003-2004 καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν τα ακολουθεί το επαγγελματικό πρόγραμμα του Πανελληνίου. Το 2005 καλείται στην Εθνική Ελλάδος με την οποία μετρά αρκετές συμμετοχές και επιτυχίες. Στο μεταξύ, έχει επιστρέψει στον Πανελλήνιο, με τη φανέλα του οποίου συνολικά κατακτά πέντε πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελλα, ενώ συμμετέχει και στη «χρυσή» ομάδα του Πανελληνίου με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ, τις οποίες δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ελληνική ομάδα.

Την περίοδο 2009-2010 αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α2 με τον Ιωνικό και την επόμενη χρονιά επιστρέφει στην Α1 με τον Πανελλήνιο. Φέτος, αποφάσισε να αφήσει για λίγο την πρωτεύουσα και να αγωνιστεί με τα χρώματα του Πήγασου Αιγίου στην Α2.