Επιστροφή στη δράση με τη Νέα Ιωνία για τη Χατζηπαρασίδου

Η Μαρία Χατζηπαρασίδου επιστρέφει στη δράση, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Νέας Ιωνίας, μιας ομάδας που έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν ως αντίπαλος.

Η 30χρονη διεθνής ίντερ, πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ, μετά την αποχώρησή της από τον «Δικέφαλο» φόρεσε για μία σεζόν τη φανέλα της Αναγέννησης Άρτας.

Την περσινή χρονιά έμεινε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω εγκυμοσύνης και της γέννησης του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της, Βασίλη Τολιόπουλο, που φέτος θα αγωνιστεί στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό.

Πλέον, η Χατζηπαρασίδου θα ενισχύσει την πρωταθλήτρια της Α1 Γυναικών, τον ΟΦΝΙ, για την επόμενη σεζόν, επιδιώκοντας να επανέλθει δυναμικά στα γήπεδα.