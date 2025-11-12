H υπόδικη για κακοποίηση, πρώην εθνική προπονήτρια Ιταλίας, προσκεκλημένη της ΕΓΟ για σεμινάριο επί πληρωμή...

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία προσκάλεσε την πρώην εθνική προπονήτρια της Ιταλίας, που είναι υπόδικη για κακοποίηση σε σεμινάριο προπονητών επί πληρωμή...

Στην προκήρυξη του σεμιναρίου που έγινε στις 7 Οκτωβρίου, αναφέρεται ως «προπονήτρια της Εθνικής Ιταλίας», παρότι έχει αποπεμφθεί από τον περασμένο Απρίλιο και έχει παραπεμφθεί σε δίκη (από τις 22/09), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10/02/2026.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αναφέρει για το επικείμενο σεμινάριο η παρακολούθηση του οποίου στοιχίζει 150 €): «Με το μοναδικό της στυλ και τη μεθοδική προσέγγιση στην προπονητική, έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο αθλητικής αριστείας που συνδυάζει την τεχνική ακρίβεια και την καλλιτεχνική έκφραση, χαρακτηριστικά της ιταλικής σχολής ρυθμικής γυμναστικής. Το όνομά της συνδέεται με τη συστηματική εξέλιξη και ανανέωση της μεθοδολογίας προπόνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ έχει διακριθεί για το έργο της στην εκπαίδευση και επιμόρφωση προπονητριών διεθνώς.



Η προσέγγισή της βασίζεται στην αρμονική ένωση της πειθαρχίας με τη δημιουργικότητα, καθιστώντας τη φιλοσοφία της πηγή έμπνευσης για προπονητές και αθλήτριες σε όλο τον κόσμο. Με την παρουσία της στα προπονητικά σεμινάρια της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η Emanuela Maccarani φέρνει στην Ελλάδα τη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοσοφία που ανέδειξαν την Ιταλία σε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στον παγκόσμιο χάρτη της ρυθμικής γυμναστικής".

Η απόφαση της ΕΓΟ να προσκαλέσει με κάθε επισημότητα το συγκεκριμένο άτομο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εγείρει πολλά ερωτήματα που στο παρελθόν θυμίζω υπήρξαν καταγγελίες 28 Ελληνίδων αθλητριών το 2021 (οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραγραφής των καταγγελλόμενων αδικημάτων).