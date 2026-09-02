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Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα: Ο κίνδυνος με Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ…

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Ο εξτρέμ του Δικέφαλου έκανε συναρπαστικό ντεμπούτο στη Super League, όμως υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιώσει.

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Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα: Ο κίνδυνος με Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ…