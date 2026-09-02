Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα: Ο κίνδυνος με Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ… 02-09-2026 21:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο εξτρέμ του Δικέφαλου έκανε συναρπαστικό ντεμπούτο στη Super League, όμως υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιώσει. Διαβάστε ποιο είναι αυτό με ένα κλικ στο θέμα του Menshouse.gr Μήπως κάναμε λάθος με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι; menshouse.gr Αποφάσισε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές instanews.gr Ποιας χώρας είναι η ομάδα; Στο απόλυτο κουίζ ποδοσφαίρου το 95% χάνει - Εσύ μπορείς το 10/10; menshouse.gr «Για να μην εμφανίζεται οικονομικά αναλφάβητος»: Η γκάφα Τσίπρα που εντόπισε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Τέλος το ξανθό για τη Ράνια Τζίμα - Η αλλαγή στην εικόνα της που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή dailymedia.gr «Ξανθιά, θέλω να κάνω κάτι δικό μου»: Έτσι άρχισαν όλα… menshouse.gr Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς instanews.gr Στο ρόλο που είχε κόντρα στη Ρεάλ: Ένα σχήμα - φωτιά του ΠΑΟ με Ουναΐ που έχει σκληράδα και ποιότητα menshouse.gr Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα: Ο κίνδυνος με Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ… SHARE