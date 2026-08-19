Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Χάλασαν φίλιες τα spoiler: To Netflix φέρνει την ταινιάρα που καθόρισε μια γενιά θεατών 19-08-2026 10:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές όλων των εποχών, με θρυλικό φινάλε, «προσγειώνεται» στο Netflix και το play είναι δεδομένο από μεριάς μας! Διάβασε για την all classic ταινία που ως και… φιλίες χάλασε, με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr «Δεν είναι νησί, είναι θεραπεία»: Ο premium προορισμός με το πλήρες πακέτο ευζωίας είναι στα καλύτερά του τον Σεπτέμβριο menshouse.gr Αυτοσαρκαστική, πρωτότυπη και έξυπνη: Δες απόψε στο Ertflix μια από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών menshouse.gr Ολυμπιακός: Ένα… μυρμήγκι για τον Μέντι! menshouse.gr Ο Αυτιάς έκανε την πιο σωστή τοποθέτηση στην Κομισιόν για την Τουρκία instanews.gr Χάλασαν φίλιες τα spoiler: To Netflix φέρνει την ταινιάρα που καθόρισε μια γενιά θεατών menshouse.gr Ξέκανε κόσμο: Η Ευγενία Σαμαρά με το μπικίνι της μας «έστειλε»... (pics) dailymedia.gr Μεγάλωσε την Ελλάδα στα μάτια της Ευρώπης: Οι Γάλλοι αποθεώνουν κεντρικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη instanews.gr Πόνος στα αποκαΐδια: Συγκλονίζει ο Τάσος Χαλκιάς που έχασε το σπίτι του από την πυρκαγιά dailymedia.gr Χάλασαν φίλιες τα spoiler: To Netflix φέρνει την ταινιάρα που καθόρισε μια γενιά θεατών SHARE