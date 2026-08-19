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Χάλασαν φίλιες τα spoiler: To Netflix φέρνει την ταινιάρα που καθόρισε μια γενιά θεατών

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Μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές όλων των εποχών, με θρυλικό φινάλε, «προσγειώνεται» στο Netflix και το play είναι δεδομένο από μεριάς μας!

Διάβασε για την all classic ταινία που ως και… φιλίες χάλασε, με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr

 

Χάλασαν φίλιες τα spoiler: To Netflix φέρνει την ταινιάρα που καθόρισε μια γενιά θεατών