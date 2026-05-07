Χιωτίνη στο SDNA: «Η άνοδος με τον Φοίβο Μελισσίων ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία»

Ο Φοίβος Μελισσίων έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την άνοδό του στην Pre League γυναικών, μετά από μια εξαιρετική πορεία στη φετινή σεζόν.

Η πασαδόρος της ομάδας, Ελισάβετ Χιωτίνη, μίλησε στο SDNA για την ιστορική επιτυχία του συλλόγου, τις δυσκολίες της χρονιάς, τη συνύπαρξη βόλεϊ και σπουδών, αλλά και την εικόνα του γυναικείου βόλεϊ στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο SDNA:

Για τη φετινή χρονιά στον Φοίβο Μελισσίων και την άνοδο της ομάδας για πρώτη φορά στην Pre League: «Η φετινή χρονιά στον Φοίβο Μελισσίων ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για εμένα διότι ενώ αγωνίζομαι αρκετά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες, είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνω άνοδο. Μια τεράστια πρόκληση, καθώς ο ανταγωνισμός στον νότιο όμιλο της κατηγορίας μας ήταν πολύ υψηλός και το εισιτήριο της ανόδου αφορούσε μόνο μία ομάδα. Το γεγονός ότι ο σύλλογος κατάφερε να βρεθεί στην Pre League για πρώτη φορά στην ιστορία του, έχοντας μόλις δύο χρόνια παρουσία στην κατηγορία, καθιστά αυτή την επιτυχία ακόμα πιο σημαντική. Νιώθω περήφανη που ήμουν μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής».

Πώς βίωσες τη φετινή χρονιά και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες; «Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες στην φετινή σεζόν όμως αυτές είναι που μας έκαναν πιο δυνατές. Η σωματική κούραση ήταν αναπόφευκτη λόγω των συνεχών προπονήσεων και της ενδυνάμωσης αλλά βοήθησαν στη μέγιστη απόδοση της ομάδας μας. Επιπλέον, υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι οποίοι δυσκόλεψαν το αγωνιστικό μας έργο. Παρόλα αυτά, τους διαχειριστήκαμε σωστά και καταφέραμε να νικήσουμε κρίσιμα παιχνίδια. Προσωπικά, παρά την κούραση που μπορεί να ένιωθα καθημερινά λόγω διάφορων υποχρεώσεων, πάντα έδινα τον καλύτερο μου εαυτό στις προπονήσεις και στους αγώνες. Για εμένα είναι μια προσωπική «νίκη» το γεγονός ότι βρέθηκα πρώτη φορά στην ομάδα και πετύχαμε άνοδο».

Πώς καταφέρνεις να συνδυάζεις το βόλεϊ με τις σπουδές σου; «Πράγματι, αυτός ο συνδυασμός φαντάζει δύσκολος, αλλά εάν υπάρχει θέληση όλα μπορούν να γίνουν. Μου αρέσει να αφιερώνω χρόνο και στα δύο εξίσου γιατί το καθένα μου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ως φοιτήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών χρειάζονται πολλές ώρες μελέτης χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης με το βόλεϊ. Με το βόλεϊ, ασχολούμαι από μικρή ηλικία ,έχω δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό και είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες. Το συγκεκριμένο άθλημα μου αρέσει αφενός γιατί συνεργάζομαι με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και αφετέρου γιατί είναι μια ευχάριστη διέξοδος της καθημερινότητας μου. Εν ολίγοις, η αγάπη και η προσήλωση μου τόσο για το βόλεϊ όσο και για τις σπουδές μου με έχουν οδηγήσει στο να καταφέρνω σε ικανοποιητικό επίπεδο τον συνδυασμό τους».

Παράλληλα, η νεαρή πασαδόρος αναφέρθηκε και στην πορεία του γυναικείου βόλεϊ στην Ελλάδα: «Το γυναικείο βόλεϊ τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αναμφίβολα έχει αναπτυχθεί με μεγάλο αριθμό αθλητριών σε όλες τις κατηγορίες των υποδομών. Πρέπει να συνεχίσει σε αυτό τον ρυθμό ανάπτυξης βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα του με τη βοήθεια της πολιτείας αλλά και τους συλλόγους».

Τέλος, η Ελισάβετ Χιωτίνη στάθηκε και στους προσωπικούς της στόχους για το μέλλον: «Ο προσωπικός μου στόχος είναι η συνεχής ατομική βελτίωση. Θέλω να εξελίσσομαι καθημερινά στο γήπεδο ώστε να μπορέσω να αγωνιστώ σε ακόμη υψηλότερες κατηγορίες. Γνωρίζω ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα και σωστές επιλογές. Έχω την διάθεση να προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό».