Νέος προπονητής στον Μίλωνα ο Ράτκο Πέρις

Σε αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία προχώρησε ο Μίλωνας, καθώς ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/5) την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ράτκο Πέρις. Ο Κροάτης τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας της Νέας Σμύρνης, διαδεχόμενος τον Σάκη Ψάρρα.

Η ανακοίνωση του Μίλωνα:

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Ratko Peris. Ο Ratko Peris είναι Κροάτης προπονητής πετοσφαίρισης και πρώην διεθνής αθλητής.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο της προπονητικής, με παρουσία σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και έμφαση στην ανάπτυξη και την αγωνιστική βελτίωση των ομάδων του.

Το 2022 ανέλαβε τον HAOK Mladost Zagreb, τον πιο επιτυχημένο κροατικό σύλλογο, οδηγώντας τον σε επιτυχίες στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Κροατίας. Τον Ιούλιο 2024 προσελήφθη ως προπονητής του MOK Mursa Osijek, ενώ συμμετείχε και στο τεχνικό επιτελείο των εθνικών ομάδων νέων.

Τη σεζόν 2024-25 κατακτά το πρωτάθλημα και το κύπελλο με τη Mursa Osijek και τη σεζόν 2025-26 φτάνει στον τελικό με τη Hebei Baoding Woli. Από το 2025 υπηρετεί ως ομοσπονδιακός προπονητής της ανδρικής εθνικής ομάδας πετοσφαίρισης της Κροατίας.

Έρχεται στον Μίλωνα με στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξη του συλλόγου και στην επίτευξη των στόχων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η διοίκηση του συλλόγου τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Μίλωνα και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του!».