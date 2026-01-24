Σημαντική νίκη της Θέτιδας Βούλας επί του Μίλωνα

Το τρίποντο με το οποίο πατάει γερά στην οκτάδα που οδηγεί στα playoff πέτυχε η Θέτιδα που νίκησε τον Μίλωνα με 3-0 σετ.

Πλέον τις δύο ομάδες τις χωρίζουν έξι βαθμοί, με τον Μίλωνα να έχε αγώνα λιγότερο, απέναντι στον ΑΟ Θήρας στην Σαντορίνη (28/1).



Στο πρώτο σετ ο άσσος της Βλαχάκη, τα συνεχόμενα μπλοκ της Σταυρινίδη και οι επιθέσεις της Νικολογιάννη έδωσαν προβάδισμα επτά πόντων στην Θέτιδα (10-3). Η διαφορά έφτασε και σε διψήφιο αριθμό (22-12) για να κάνει η Βλαχάκη το 25-13 για το 1-0 σετ.



Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας έβγαλε αντίδραση και με επίθεση της Σαλκούτε έκανε το 12-15. Η Λιθουανή ακραία μαζί με τη Σεγκόβια διατήρησαν το προβάδισμα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, όμως η Θέτιδα με το σκορ στο 16-20 με τη Βλαχάκη στο σερβίς έτρεξε σερί 6-0 για το 22-20. Η ομάδα της Βούλας διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα και με άσσο της Φερέιρα έγινε το 25-22.



Το ξεκίνημα του τρίτου σετ είχε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στο σκορ, μέχρι το 9-8 που η Θέτιδα απέκτησε προβάδισμα με άσσο της Νικολογιάννη που έκανε το 12-8. Ο Μίλωνας παρέμεινε στη διεκδίκηση του σετ όμως οι αθλήτριες του Γιάννη Νικολάκη δεν άφησαν τον αντίπαλο να πλησιάσει επικίνδυνα, για να κάνει η Νικολογιάννη το 25-21 για το τελικό 3-0 σετ.



Διαιτητές: Ράντσιου, Τόλιος, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σφυρίδη, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Καλιγέρη.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-10, 21-12, 25-13

2ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 25-22

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-18, 25-21



*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 30 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-22, 25-21) σε 73'



Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (2 άσσοι), Βλαχάκη 15 (12/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 0% άριστες), Σταυρινίδη 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Ούτερμπακ 7 (5/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ματσαρόκη 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 18 (17/36 επ., 1 άσσος, 57% υπ. - 21% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 50% υπ. - 31% άριστες), Γαροφαλάκη, Πάλαγκ.



Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 11 (9/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 29% άριστες), Σαλκούτε 8 (7/23 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 13% άριστες), Σκουλούδη 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ζαφειρίου 1 (1/7 επ., 12% υπ. - 12% άριστες), Αργυρίου 3 (2/7 επ., 1 άσσος), Ζαμπορόφσκα 1 (1 μπλοκ) / Χάνα (λ, 50% υπ. - 50% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Χατζηγρηγορίου, Σεγκόβια 9 (8/20 επ., 1 άσσος), Πήττα 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ).