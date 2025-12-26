Π(ώς) Α(λλάξαν) Ο(λα): Οι 191 μέρες που μεταμόρφωσαν το Τριφύλλι

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει η σεζόν 2025-2026 για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο μέχρι να συμβεί αυτό ακολούθησαν δυσκολίες, αρκετές αλλαγές σε 191 ημέρες. Γράφει ο Παναγιώτης Κουζινόγλου

Κάθε αρχή και δύσκολη αναφέρει ένα λαϊκό απόφθεγμα, ωστόσο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού φαίνεται να έχει γίνει ένα μικρό θετικό βήμα στο νέο ξεκίνημα που κάνει, ύστερα από την περσινή δύσκολη σεζόν. Ας τα πιάσουμε όμως ένα ένα.

Την σεζόν 2024-2025 βρήκε τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει ως πρωταθλητή, ύστερα από μια σπουδαία ανατροπή στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς χάνει τέσσερις βαθμούς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές (από Μίλωνα και Ολυμπιακό). Στις 6/11/2024 θα νικήσει εύκολα εντός έδρας με 3-0 σετ την Σεβίλλη, για τους «32» του Cev Challenge Cup. Τρεις μέρες θα κάνει την πρώτη εκτός έδρας ήττα του, στην Σαντορίνη από τον Α.Ο. Θήρας. Φτάνουμε στις 13/11 με τις «πράσινες» να ταξιδεύουν στην Ισπανία, για τον επαναληπτικό του Challenge Cup, αναζητώντας 2 σετ για την πρόκριση. Θα πάρουν με ευκολία το 1 (18-25) και σε εκείνο το σημείο όλα έδειχναν, ότι το «τριφύλλι» θα πάρει έστω άλλο 1 και το εισιτήριο για τους «16». Κάτι που δεν έγινε ποτέ καθώς η Ισπανική ομάδα επικράτησε με 4-1 και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση. Λίγες ώρες μετά ανακοινώνεται η λύση συνεργασίας των «πράσινων» με τον Ντράγκαν Νέσιτς και η έναρξη με τον Γιάννη Χαριτωνίδη.

Παρότι στο ντεμπούτο του Έλληνα υπηρεσιακού ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-3 από την ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι 2 μήνες θα βρουν το «τριφύλλι» να μην έχει χάσει ούτε πόντο στο πρωτάθλημα. Στις 27/2/2025 οι «πράσινες» έχουν ένα πολύ σημαντικό ματς, νοκ άουτ προημιτελικό Κυπέλλου, στην Σαντορίνη κόντρα στον Α.Ο. Θήρας. Η ομάδα του Γιάννη Χαριτωνίδη θα ηττηθεί στο tie break, αποχαιρετώντας την διοργάνωση. Μια ήττα - πισωγύρισμα για τα «φίνα κορίτσια», καθώς αγωνιστικά ήταν πίσω από τις υπόλοιπες διεκδικήτριες του πρωταθλήματος και αυτό σήμαινε ότι με ένα «θαύμα», θα διεκδικούσε ξανά τον τίτλο της Volley League γυναικών.

Απέκλεισε την ΑΕΚ (2-0 στην σειρά). Στους «4» του πρωταθλήματος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακός (με μειονέκτημα έδρας). Στον πρώτο ημιτελικό το «τριφύλλι» ύστερα από το 2ο σετ, βρήκε... τα πατήματα του αφού από 2-0, ισοφάρισε σε 2-2, αλλά στο tie break οι «ερυθρόλευκες» βγήκαν νικήτριες. Στον δεύτερο ημιτελικό ήταν πιο απλά τα πράγματα, ένας εμφανώς ανώτερος Ολυμπιακό, κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα, (0-3 σετ το σκορ). Σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από τις Αθηνά Παπαφωτίου, Ναταλία Μεταξά και Μάρετ Γκρόθες, οι οποίες αγωνίστηκαν για τελευταία φορά με την «πράσινη» φανέλα, με το κατάμεστο Μετς να τις χειροκροτεί θερμά. Τρεις αθλήτριες οι οποίες έγραψαν με χρυσά γράμματα τα ονόματα τους στον σύλλογο, μετρώντας 3 σερί πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο.

Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα, να αποχωρούν τρεις «κολώνες» που βοήθησαν το «τριφύλλι», στην αγωνιστική του άνοδο, καθώς πριν από το 2022 την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής, ήταν το 2011.

Από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φτάσει ούτε στους τελικούς της Volley League γυναικών, αλλά και στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας, το rebuild ήταν θέμα χρόνου. Μόλις μια μέρα μετά η διοίκηση του «τριφυλλιού», άρχισε τις αλλαγές δίνοντας τα χέρια, με την Αμερικανίδα ακραία, Μικάγια Γουάιτ. Αποχώρησαν 7 παίκτριες και πραγματοποιήθηκαν ισάριθμες μεταγραφές, όμως η πιο σημαντική κίνηση έγινε με την έναρξη της συνεργασίας με τον Ιταλό προπονητή, Αλεσάντρο Κιαπίνι. Ένας τεχνικός ο οποίος μετράει επιτυχίες από το 1998 (από το 2005 ως πρώτος προπονητής), αφού έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα Ιταλίας, 2 πρωταθλήματα Πολωνίας και το Challenge Cup.

Φτάνουμε στην φετινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος σε Ελλάδα και Ευρώπη, συγκεκριμένα 13/13. Παρότι ο δρόμος στο πρωτάθλημα αλλά και στο Challenge Cup είναι μεγάλος, τα «φίνα κορίτσια» έχουν δείξει ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο, πήραν σημαντικές νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Πανιώνιο, προκρίθηκαν εύκολα στους «16» αφού επικράτησαν εντός αλλά και εκτός έδρας της Ελβετικής Ντούντιγκεν.

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι πριν λίγες μέρες έκανε τον απολογισμό του πρώτου μέρους της σεζόν, αναφέροντας ότι ήταν εξαιρετικά θετικό αλλά παρέμεινε ταπεινός τονίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για την ομάδα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο δεκαπενταήμερο του 2026 ο Παναθηναϊκός έχει ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς στις 2/1 αντιμετωπίζει στην Θεσσαλονίκη τον Άρη, τέσσερις μέρες μετά θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για το πρώτο ματς των «16» του Challenge Cup εναντίον της Μπράγκα. Στις 11/1 θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο και στις 15/1 η ρεβάνς απέναντι στην Μπράγκα. Αυτές οι 2 εβδομάδες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για τις «πράσινες», για την ώρα πάντως το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού είναι θετικότατο και έχει δείξει ότι μπορεί να βγει νικητής σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα. Η απάντηση στο τερέν...