Κιαπίνι: «Το πρώτο μέρος της σεζόν ήταν εξαιρετικά θετικό, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε»

Ο κόουτς της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι έκανε τον απολογισμό του πρώτου μέρους της σεζόν.

Ευχαριστημένος είναι από την απόδοση της ομάδας του στο πρώτο μέρος της σεζόν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, αναφέροντας ότι η στήριξη και η εμπιστοσύνη που υπάρχει στον σύλλογο έχει βοηθήσει αρκετά τις «πράσινες» να είναι αήττητες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παρακάτω όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός:

«Το πρώτο μέρος της σεζόν ήταν εξαιρετικά θετικό για εμάς και αξίζει να επισημανθεί. Τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, είναι σίγουρα το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που έχει κάνει η ομάδα από την αρχή. Η καθημερινή αφοσίωση, η δουλειά πάνω στο ηθικό μας και η ανοιχτή νοοτροπία για συνεχή βελτίωση ήταν θεμελιώδη στοιχεία της πορείας μας.

Εξίσου σημαντική ήταν η συνεχής υποστήριξη από τον Σύλλογο και τους οπαδούς, των οποίων η εμπιστοσύνη και ο ενθουσιασμός έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της ομάδας, ειδικά σε δύσκολες στιγμές.

Ωστόσο, πέρα ​​από τα αποτελέσματα, αυτό που πραγματικά έχει σημασία για το μέλλον είναι η σταθερότητα. Η εστίασή μας πρέπει να παραμείνει στον τρόπο που εργαζόμαστε, στον τρόπο που προετοιμαζόμαστε και στον τρόπο που αναπτυσσόμαστε ως ομάδα. Υπάρχουν ακόμα πολλές πτυχές του παιχνιδιού μας που χρειάζονται βελτίωση και το ανταγωνιστικό επίπεδο των αντιπάλων μας συνεχίζει να αυξάνεται. Η αντιμετώπιση ενός τόσο ισχυρού ανταγωνισμού απαιτεί όχι μόνο φυσική ετοιμότητα αλλά και υψηλό επίπεδο ψυχικής ενέργειας για να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι και συνεπείς με την πάροδο του χρόνου.

Για να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την ανάπτυξη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα. Η ανάπτυξη δεν είναι ένας προορισμός αλλά μια συνεχής αναζήτηση, ειδικά όταν πλησιάζουμε σε καθοριστικές στιγμές της σεζόν. Η πίστη στο πλάνο μας αλλά και τα μαθήματα από κάθε εμπειρία θα είναι απαραίτητη αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο.»