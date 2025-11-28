Για ένα σετ έβαλε δύσκολα ο ΟΦΗ στον Παναθηναϊκό που αντέδρασε μετά την ήττα από τον Μίλωνα και έφυγε με εύκολο τρίποντο από την Κρήτη (1-3). MVP ο Νίλσεν.

Οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό από το δεύτερο σετ και μετά, ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Ο ΟΦΗ, από την άλλη, παραμένει στην 3η θέση με 9 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς τον βασικό λίμπερο Αριστείδη Χανδρινό, ο οποίος απουσίασε λόγω τιμωρίας μίας αγωνιστικής. Ο ΟΦΗ είχε επίσης σημαντικές απουσίες, καθώς έλειψαν οι Μιχαΐλοβιτς (λόγω προβλήματος στη μέση), Στρουγκάρεβιτς και Χαραλαμπίδης, με τον Μάκινεν να καλύπτει τον ρόλο του διαγώνιου.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νίλσεν με 19 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Γιάντσουκ με 14. Από πλευράς ΟΦΗ, ο Μολίνα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Video Challenge δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς το σύστημα παρουσίασε πρόβλημα και δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς μπροστά στο γεμάτο «ΒΑΚ», ξεφεύγοντας με 1-5. Ο ΟΦΗ, με τη στήριξη της εξέδρας, αντέδρασε, αρχικά ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά 10-9. Με σταθερά ανεβασμένη απόδοση, οι Κρητικοί πήραν «αέρα» στο σκορ και έφτασαν μέχρι το 22-16. Οι «πράσινοι» όμως με αντεπίθεση ροκάνισαν τη διαφορά στους δύο πόντους (23-21), χωρίς όμως να καταφέρουν την πλήρη ανατροπή, καθώς οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα και έκαναν το 1-0 με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, οι ισορροπίες άλλαξαν. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές από την αρχή, πήρε ξανά προβάδισμα και αυτή τη φορά το διαχειρίστηκε υποδειγματικά. Το 1-4 έγινε 4-8 και στη συνέχεια 5-12, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό και να ισοφαρίζουν εύκολα τα σετ, 16-25.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με πιο κοντινό σκορ, όμως όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις. Με «μαξιλαράκι» τεσσάρων πόντων στο 15-19, κράτησε την απόσταση μέχρι το τέλος και έκανε το 1-2 με 20-25.

Στο τέταρτο και καθοριστικό σετ, ο ΟΦΗ έδειξε σημάδια κόπωσης μετά τα μισά. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το σερβίς, δούλεψε αποτελεσματικά στο μπλοκ και ανέβασε γρήγορα τη διαφορά, από το 14-16 έφτασε στο 14-20, «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα. Ο άσος του Γιάντσουκ έγραψε το τελικό 17-25 και σφράγισε τη νίκη για τους «πράσινους».

Διαιτητές: Αγγελίδης, Κόκκας, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Αποστολίδης, Ξυδάκης, Γραμματεία: Αβραμοπούλου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-14, 21-16, 25-22

2ο σετ: 4-8, 9-16, 13-21, 16-25

3ο σετ: 5-8, 13-16, 18-21, 20-25

4ο σετ: 6-8, 13-16, 15-21, 17-25

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 5 άσσους, 36 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 14 άσσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 16-25, 20-25, 17-25) σε 107'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (8/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μολίνα 17 (14/26 επ., 3 άσσοι, 56% υπ. - 20% άριστες), Ρουμελιωτάκης 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 5% άριστες), Βαϊόπουλος 3 (3/4 επ.), Σταθέλος 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 33% υπ. - 11% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Παπαδόσηφος, Βλαχόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10 (8/9 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (8/16 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 75% υπ. - 60% άριστες), Νίλσεν 19 (17/26 επ., 2 άσσοι), Βουλκίδης 11 (4/7 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 11 (7/18 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 64% υπ. - 57% άριστες), Σπίριτο / Κοντοστάθης (λ, 64% υπ. - 57% άριστες), Παπαλεξίου, Μανδηλάρης.