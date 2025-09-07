Στην κορυφή του κόσμου η Ιταλία - Επικός τελικός και νίκη στο τάι μπρέικ επί της Τουρκίας!

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό γεμάτο ανατροπές στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, η Ιταλία λύγισε την Τουρκία με 3-2 σετ και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Το σύνολο του Χούλιο Βελάσκο βρήκε τρόπο να λυγίσει την τρομερή Μελίσα Βάργκας, που σταμάτησε στους 33 πόντους με μοναδικό στήριγμα την αρχηγό Ερντέμ. Παρά τη μαχητικότητα της Τουρκίας, οι «ατζούρι» κράτησαν την ψυχραιμία τους στα κομβικά σημεία και σκαρφάλωσαν στην κορυφή του κόσμου.

Ο Αργεντίνος τεχνικός διαχειρίστηκε άψογα την κούραση από τον ημιτελικό με τη Βραζιλία και δικαιώθηκε. Η Αντρόποβα ήταν καθοριστική με 14 πόντους (12 επιθέσεις, 2 μπλοκ), όμως η μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Μίριαμ Σίλα. Με εντυπωσιακή εμφάνιση και το καθοριστικό μπλοκ στην Ερντέμ στο τάι μπρέικ, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Ιταλίας, που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο μετά το 2002 και έφτασε τις 36 σερί νίκες.

Το πρώτο σετ ήταν θρίλερ, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, αλλά η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων και το κατέκτησε με 25-23. Η Τουρκία απάντησε με εντυπωσιακό δεύτερο σετ (25-13), καθώς η ιταλική επίθεση κατέρρευσε. Στο τρίτο σετ, η Εγκόνου ανέβασε στροφές, με την Ιταλία να παίρνει προβάδισμα 2-1 (26-24). Η Τουρκία ισοφάρισε σε 2-2 εκμεταλλευόμενη την κούραση των Ιταλίδων, κλείνοντας το σετ με 25-19.

Όλα κρίθηκαν στο πέμπτο σετ, όπου η μάχη κορυφώθηκε. Παρά το γρήγορο προβάδισμα της Τουρκίας, οι αλλαγές του Βελάσκο έδωσαν πνοή στην Ιταλία. Η είσοδος της Αντρόποβα αποδείχτηκε καταλυτική, καθώς με επιθέσεις και μπλοκ γύρισε την κατάσταση. Με σερί πόντων, η Ιταλία «έχτισε» μεγάλη διαφορά και σφράγισε τον τίτλο με 15-8.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 8-15)

Το πανόραμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών

Προημιτελικοί

Ολλανδία – Ιαπωνία: 2-3 (25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15)

Ιταλία – Πολωνία: 3-0 (25-17, 25-21, 25-18)

Βραζιλία – Γαλλία: 3-0 (27-25, 33-31, 25-19)

ΗΠΑ – Τουρκία: 1-3 (14-25, 25-22, 14-25, 23-25)

Ημιτελικά

Ιαπωνία – Τουρκία: 1-3 (25-16, 17-25, 18-25, 25-27)

Ιταλία – Βραζιλία: 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13)

Τελικοί

Αγώνας για θέσεις 3-4

Τελικός