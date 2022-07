Το έκανε και αυτό: 16η σεζόν που ο Χάμιλτον είναι πρώτος έστω και για έναν γύρο

Ακόμα ένα ρεκόρ για τον σπουδαίο Λιούις Χάμιλτον. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, κατάφερε με τις αναβαθμίσεις της Mercedes να είναι ανταγωνιστικός και βρέθηκε πρώτος για οκτώ γύρους.

Έτσι ο Χάμιλτον έκανε ακόμα ένα ρεκόρ αφού για μία ακόμα σεζόν 16η συνεχόμενη έχει καταφέρει να οδηγεί ένα grand prix για έναν γύρο ή παραπάνω προσπερνόντας της 15 σεζόν του Σουμάχερ.

Hamilton now stands clear of Michael Schumacher after leading a total of 8️⃣ laps at the #BritishGP



How many seasons do you think he can stretch his record to? 💬#F1 #Autosport #MotorsportStats #LH44 pic.twitter.com/ycY9BsBWl1