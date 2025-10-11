Ferrari: Σενάριο - βόμβα με τον Χόρνερ αφεντικό του Βασέρ και στο βάθος... Φερστάπεν

Η Ferrari βράζει ξανά. Στο Μαρανέλο, εκεί όπου κάποτε η μυρωδιά της βενζίνης μπερδευόταν με τη δόξα, σήμερα κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Μετά από μια σεζόν γεμάτη στρατηγικά λάθη, χαμένες ευκαιρίες και τεχνικά προβλήματα, η Scuderia δείχνει εγκλωβισμένη στη μετριότητα. Και πάνω που οι tifosi άρχισαν να συνηθίζουν την ιδέα μιας ακόμα χαμένης χρονιάς, ήρθε η φήμη που τάραξε τα νερά: η Ferrari φέρεται, σύμφωνα με το AutoRacing1, να εξετάζει σοβαρά την προσθήκη του Κρίστιαν Χόρνερ στο οργανόγραμμά της, πιθανώς σε ρόλο «υπερδιευθυντή» πάνω ακόμη και από τον Φρεντ Βασέρ. Ένα σενάριο που αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα στη Formula 1.

Ο Χόρνερ, ο άνθρωπος που οδήγησε τη Red Bull σε 14 παγκόσμιους τίτλους οδηγών και κατασκευαστών, γνωρίζει όσο λίγοι τη συνταγή της επιτυχίας. Ξέρει να οργανώνει, να επιβάλλεται, να προκαλεί. Δεν είναι όμως εύκολος χαρακτήρας. Στη Red Bull, άφησε πίσω του μια ομάδα γεμάτη εσωτερικές συγκρούσεις, διαρροές και ένταση με τον Γιοζ Φερστάπεν, πατέρα του Μαξ Φερστάπεν. Και εδώ βρίσκεται η πιο εκρηκτική διάσταση του ρεπορτάζ: αν ο Χόρνερ πράγματι βρεθεί στη Ferrari, τότε ο Λιούις Χάμιλτον, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής που μετακόμισε φέτος στο Μαρανέλο, θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση να λογοδοτεί σ’ εκείνον. Ένα σκηνικό που πριν λίγους μήνες θα έμοιαζε αδιανόητο.

Ο Χάμιλτον στα 40 του μοιάζει κουρασμένος από τις αποτυχίες. Παλεύει με ένα μονοθέσιο που δεν του δίνει τα εργαλεία να νικήσει και με μια ομάδα που δείχνει να πνίγεται από το ίδιο της το βάρος. Από την άλλη, ο Σαρλ Λεκλέρ δείχνει να χάνει την πίστη του στο πρότζεκτ. Όπως αναφέρει το AutoRacing1, το περιβάλλον του Μονεγάσκου οδηγού έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει εναλλακτικές για μετά το 2026, με τη Mercedes να εμφανίζεται ως πιθανή επιλογή, ενώ ακούγεται ακόμη και το όνομα του Όσκαρ Πιάστρι για το μέλλον της Ferrari.

Το σχέδιο «Χόρνερ» έχει δύο πρόσωπα. Από τη μία, πρόκειται για έναν άνθρωπο που μπορεί να επιβάλει κουλτούρα νικών, να ξεμπλοκάρει τις αποφάσεις και να ανασυντάξει μια δομή που μοιάζει βυθισμένη στη γραφειοκρατία. Από την άλλη, κουβαλά φήμη δύσκολου χαρακτήρα, με καταγγελίες για τοξικότητα και αυταρχισμό στη Red Bull, που ενδέχεται να δημιουργήσουν τριβές στο ευαίσθητο περιβάλλον του Μαρανέλο. Αν όμως υπάρξει συνεννόηση με την κορυφή της εταιρείας, τους Τζον Έλκαν και Μπενεντέτο Βίνια, τότε η Ferrari μπορεί να αποκτήσει επιτέλους τον ηγέτη που της λείπει από την εποχή του Ζαν Τοντ.

Το δεύτερο σκέλος του ρεπορτάζ είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον: σύμφωνα πάντα με το AutoRacing1, αν ο Χόρνερ μετακινηθεί πράγματι στη Ferrari, δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου να επιχειρηθεί και επανασύνδεση με τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έχει συμβόλαιο με τη Red Bull ως το 2028, όμως η πρόσφατη κρίση στην αυστριακή ομάδα και οι εσωτερικές ρήξεις αναζωπύρωσαν τα σενάρια. Ένα πιθανό «πακέτο Χόρνερ-Φερστάπεν» θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη Ferrari σε φαβορί από την πρώτη μέρα, αλλά ταυτόχρονα να φέρει έναν επικίνδυνο διχασμό, καθώς οι σχέσεις Χόρνερ-Φερστάπεν έχουν περάσει από ρήγματα και συγκρούσεις.

Η εικόνα πάντως για το παρόν είναι ζοφερή. Ο Χάμιλτον δείχνει εγκλωβισμένος, ο Λεκλέρ απογοητευμένος, και η Ferrari για άλλη μια φορά εγκλωβισμένη στη δική της ιστορία. Αν όμως η διοίκηση πάρει την απόφαση να ρισκάρει, να σπάσει τα στεγανά και να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο που ξέρει να «λερώνει τα χέρια του», ίσως να έχει την ευκαιρία να επιστρέψει πραγματικά στη δόξα. Ο Χόρνερ είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει την πειθαρχία και τη φωτιά που χρειάζεται η ομάδα για να σταθεί ξανά απέναντι στη McLaren και στη Red Bull. Το ερώτημα είναι αν η Ferrari είναι έτοιμη να αντέξει έναν Χόρνερ και αν ο Φερστάπεν θα θελήσει ποτέ να ξανασμίξει μαζί του.

Η ιστορία της Scuderia έχει μάθει να τρέφεται από τη νοσταλγία. Το ζητούμενο όμως είναι να ξαναμάθει να ζει με τη νίκη. Και αυτό, στη Formula 1 του 2026 που πλησιάζει, δεν θα το χαρίσει κανείς.