Μέχρι τα προημιτελικά έφτασε η Γεωργιάδου στο Grand Prix της Τύνιδας

Η Ελληνίδα ξιφομάχος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε δυνατή πορεία, σημειώνοντας διαδοχικές νίκες πριν σταματήσει στα προημιτελικά.
Στον δρόμο προς την οκτάδα, επικράτησε της Ιταλίδας Μαρτίνα Κρίσιο με 15-12, ξεπέρασε τη Γερμανίδα Φελίς Χέρμπον με οριακό 15-14 και απέκλεισε τη Γαλλίδα Φαουστίν Κλαπιέ επίσης με 15-14. Στη μάχη για την είσοδο στην τετράδα, λύγισε απέναντι στην κορυφαία της παγκόσμιας κατάταξης, τη Γιαπωνέζα Μισάκι Εμούρα, με σκορ 15-12.
Στον προκριματικό γύρο αγωνίστηκε και η Αλίνα Κουρούση του ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων, η οποία διεκδίκησε την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Η 17χρονη αθλήτρια κατέγραψε μία νίκη και πέντε ήττες στη φάση των πουλ, μένοντας εκτός συνέχειας. Η τελική της κατάταξη ήταν η 126η θέση.