Μέχρι τα προημιτελικά έφτασε η Γεωργιάδου στο Grand Prix της Τύνιδας

Η Δέσποινα Γεωργιάδου έφτασε μία ανάσα από το βάθρο στο πρώτο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού του 2026, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της στην 7η θέση ανάμεσα σε 154 αθλήτριες στο Grand Prix σπάθης γυναικών στην Τύνιδα.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε δυνατή πορεία, σημειώνοντας διαδοχικές νίκες πριν σταματήσει στα προημιτελικά.

Στον δρόμο προς την οκτάδα, επικράτησε της Ιταλίδας Μαρτίνα Κρίσιο με 15-12, ξεπέρασε τη Γερμανίδα Φελίς Χέρμπον με οριακό 15-14 και απέκλεισε τη Γαλλίδα Φαουστίν Κλαπιέ επίσης με 15-14. Στη μάχη για την είσοδο στην τετράδα, λύγισε απέναντι στην κορυφαία της παγκόσμιας κατάταξης, τη Γιαπωνέζα Μισάκι Εμούρα, με σκορ 15-12.

Στον προκριματικό γύρο αγωνίστηκε και η Αλίνα Κουρούση του ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων, η οποία διεκδίκησε την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Η 17χρονη αθλήτρια κατέγραψε μία νίκη και πέντε ήττες στη φάση των πουλ, μένοντας εκτός συνέχειας. Η τελική της κατάταξη ήταν η 126η θέση.