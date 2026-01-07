Με Γεωργιάδου και Κουρούση στο Grand Prix σπάθης της Τύνιδας η Ελλάδα

Με ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί το δεύτερο Grand Prix σπάθης γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, το οποίο φιλοξενείται και φέτος στην Τύνιδα.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου και η 17χρονη Αλίνα Κουρούση θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα, ανάμεσα σε 153 αθλήτριες υψηλού επιπέδου, στον πρώτο τους αγώνα για το 2026.

Η Κουρούση θα μπει πρώτη στη μάχη την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Η νεαρή αθλήτρια θα αγωνιστεί στον προκριματικό γύρο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μία θέση στο κυρίως ταμπλό των «64», είτε μέσα από τη φάση των πουλ είτε μέσω των νοκ άουτ αναμετρήσεων.

Αντίθετα, η Γεωργιάδου έχει απευθείας πρόκριση στο κυρίως ταμπλό και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της την Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Η πρώτη της αντίπαλος θα προκύψει από τα αποτελέσματα των προκριματικών.

Παράλληλα με τη σπάθη, η Ελλάδα θα έχει παρουσία και στα Παγκόσμια Κύπελλα του ξίφους ασκήσεως. Στο Χονγκ Κονγκ θα αγωνιστεί η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, συμμετέχοντας στον προκριματικό γύρο της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, με στόχο την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Σαββάτου. Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 198 αθλήτριες.

Στο Παρίσι, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Challenge International de Paris, τέσσερις Έλληνες αθλητές θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στο κυρίως ταμπλό. Οι Νίκος Κοντοχριστόπουλος, Ηλίας Γιάννος-Ρίζος, Δημήτρης Γκίκας και Δημήτρης Φατούρος θα αγωνιστούν στον προκριματικό γύρο της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει 329 αθλητές και θεωρείται από τις πιο απαιτητικές της χρονιάς.