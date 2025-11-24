Μετάλλιο για τον Αντωνίου στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ξίφους μονομαχίας U17 και τον Χρήστο Παππά στην U14

Δυο μετάλλια πανηγύρισε η χώρα μας στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ξίφος ασκήσεως U17 με τον Αχιλλέα Αντωνίου και σε αυτό του ξίφους μονομαχίας U13 με τον Χρήστο Παππά.

Αλλη μία μεγάλη διάκριση για τα ελληνικά χρώματα ήρθε στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας από τον Αχιλλέα Αντωνίου, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου στο ξίφους μονομαχίας εφήβων.

Ο 15χρονος αθλητής που έχει άλλον ένα χρόνο στην κατηγορία των εφήβων κατάφερε από φέτος να πάρει μία σπουδαία διάκριση στον τέταρτο κατά σειρά σταθμό της σειράς αγώνων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας (EFC).

Μετά από μία καλή αρχή στις πουλ με 3/3 νίκες/ήττες, ο Αντωνίου (Ίριδα) ήταν εξαιρετικός στη φάση των νοκ-άουτ. Νίκησε κατά σειρά τους Πλάνα (Λουξεμβούργο) με 15-13, Στέφενς (Γερμανία) με 15-11, Μέλο (Πορτογαλία) με 15-14, Λε Μαΐ (Γαλλία) με 15-12 και Τσούα (Σιγκαπούρη) με 15-12 για να εξασφαλίσει θέση στο βάθρο. Στη μάχη για την είσοδο στον μεγάλο τελικό ο αθλητής της Δήμητρας Ζάχου ηττήθηκε 15-13 από τον Γερμανό Σόνβιν Χουίντι Φρανζ και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Αυτό είναι το δεύτερο διαδοχικό χάλκινο για την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο U17 του όπλου μετά το αντίστοιχο του Φώτη Μήνου στη Βουδαπέστη. Ο Μήνος (Ίριδα) μπορεί αυτή τη φορά να μην ανέβηκε στο βάθρο αλλά κατέγραψε μία ακόμα αξιόλογη εμφάνιση με την 23η θέση.

Πέρασε από τις πουλ με 5/1 νίκες/ήττες και στη συνέχεια νίκησε στα νοκ-άουτ του Χάμπτον (Βρετανία) με 15-9 και Νικ (Γερμανία) με 15-8, αλλά στη φάση των «32» λύγισε από τον Γερμανό Φρανζ με 15-14. Στα νοκ-άουτ έφτασε και ο Νίκος Αντύπας (Ίριδα) με 3/3 νίκες/ήττες στην πουλ, αλλά ηττήθηκε στο Τ128 με 15-8 από τον Γάλλο Σαπουλί και κατέκτησ ε την 100η θέση.

Πολύ καλή εμφάνιση και στο ομαδικό

Μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 22/11, η τριάδα των Μήνου, Αντωνίου και Αντύπα έφτασε μία νίκη μακριά από το βάθρο των νικητών στους ομαδικούς αγώνες του τέταρτου κατά σειρά Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Στη φάση των «16» νίκησε την 5η ομάδα της Ισπανίας (45-33) και στον προημιτελικό νίκησε τη Βρετανία (41-38). Στην κρίσιμη μάχη του ημιτελικού οι Έλληνες ηττήθηκαν από το Βέλγιο 35-33, ενώ στη μάχη για το χάλκινο που ακολούθησε ηττήθηκαν με 45-30 από την Ελβετία.

Μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο U14 για την Ελλάδα

Ο 13χρονος Χρήστος Παππάς (ΛΞ Θεσσαλονίκης) συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα ξίφους μονομαχίας U14, αφού μετά το αργυρό στο Σκιλτιγκχάιμ της Γαλλίας ανέβηκε ξανά στο βάθρο στη διοργάνωση του Βελιγραδίου της Σερβίας, το Σάββατο 22/11.

Μετά από 5/1 νίκες/ήττες στις πουλ ο Παππάς πέρασε απευθείας στο γύρο των «16». Απέκλεισε τον Έλληνα Ιάσονα Αντωνιάδη (15-5) και τον Ρουμάνο Αντρέι Στόικα (15-6) προτού λυγίσει από τον Ούγγρο Γκεργκέλι Κάρντος στον ημιτελικό με 12-11. Ο Παππάς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και θα διατηρήσει το Νο1 στην ευρωπαϊκή κατάταξη για το ξίφος μονομαχίας U14. Θυμίζουμε ότι η EFC έχει θεσπίσει τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία ως μεταβατική μεταξύ παμπαίδων/παγκορασίδων (U13) και εφήβων/νεανίδων (U17).