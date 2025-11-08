Πέμπτη θέση για τη Γεωργιάδου στο Αλγέρι

Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού ήταν η μοναδική Ελληνίδα που συμμετείχε στο κυρίως ταμπλό και πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία.
Στον πρώτο της αγώνα, επικράτησε της Γκουλιστάν Περντιμπάεβα από το Ουζμπεκιστάν με 15-13, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε τη Γιαπωνέζα Τζούμι Βάτικα με 15-9.
Στη φάση των «16», η Γεωργιάδου ξεπέρασε και το εμπόδιο της Τζίγεον Σέο από τη Νότια Κορέα με 15-11, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά. Εκεί γνώρισε οριακή ήττα με 15-14 από την Ουγγαρέζα Σούγκαρ Κατίνκα Μπατάι, Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, μένοντας εκτός μεταλλίων.