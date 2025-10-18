«Χάλκινη» η Γεωργιάδου στην Κωνσταντινούπολη

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Δέσποινα Γεωργιάδου στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο σπάθης, που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Η πορεία της ξεκίνησε δυναμικά στη φάση των «64», όπου επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Βουλγάρας Σοφία-Αλεξάντρα Μεντάρσκα με 15-4. Στον επόμενο γύρο νίκησε την Γκουλιστάν Περντιμπάεβα από το Ουζμπεκιστάν με 15-12, ενώ στη φάση των «16» επιβλήθηκε στις λεπτομέρειες της Ζαϊνάμπ Νταϊμπέκοβα -επίσης από το Ουζμπεκιστάν- με 15-14.

Στα προημιτελικά η Γεωργιάδου συνέχισε με την ίδια συγκέντρωση, αποκλείοντας τη Βουλγάρα Έμα Νεϊκόβα με 15-10 και εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο. Στα ημιτελικά όμως γνώρισε την ήττα από την Ινδή Μπαβάνι Ντέβι Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν με 15-13, αποτέλεσμα που την άφησε στην τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Τουρκάλα Νισανούρ Ελμπίρ, η οποία νίκησε στον τελικό την Ινδή Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν με 15-12.