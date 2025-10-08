Επιστρέφει στη δράση η Γεωργιάδου – Πρεμιέρα στην Κωνσταντινούπολη

Η Δέσποινα Γεωργιάδου ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025–2026, με την πρώτη της εμφάνιση να προγραμματίζεται για τις 18 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της σπάθης θα αγωνιστεί στο διεθνές τουρνουά της τουρκικής πόλης, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας της σεζόν.

Η τελευταία της συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τιφλίδας τον Ιούλιο του 2025, όπου αποκλείστηκε νωρίς και κατέλαβε την 33η θέση.

Για τη νέα χρονιά, ο μεγάλος της στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026 στο Χονγκ Κονγκ, που θα διεξαχθεί από 21 έως 30 Ιουλίου, ενώ λίγο νωρίτερα, από 16 έως 21 Ιουνίου, θα προηγηθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν της Εσθονίας.