«Χάλκινος» στο Ευρωπαϊκό Τριάθλου ο Μπιτάδος

Η Ελλάδα πανηγυρίζει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του τριάθλου, καθώς ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών, που διεξήχθη την Κυριακή (31/8) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 22χρονος πρωταθλητής, κατάφερε να ανέβει σε ευρωπαϊκό βάθρο, έναν χρόνο μετά τη 17η θέση που είχε σημειώσει στη Μαδρίτη.

Ο αθλητής του Σταύρου Καρρέ τερμάτισε τρίτος με συνολικό χρόνο 1:44:52, έπειτα από επιμέρους επιδόσεις 18:36 στην κολύμβηση, 53:47 στο ποδήλατο και 31:25 στο τρέξιμο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στον Ελβετό Μαξ Στούντερ με χρόνο 1:44:18, ενώ δεύτερος ήταν ο Ούγγρος Μπενς Μπίσακ με 1:44:39.

Επόμενος σταθμός για τον Μπιτάδο είναι το Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας (14/9), στο πλαίσιο της σειράς αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών.

Κύριος στόχος της χρονιάς είναι οι τελικοί του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Γουόλονγκονγκ της Αυστραλίας (15-19 Οκτωβρίου), ενώ ο μεγάλος, μακροπρόθεσμος στόχος του είναι η Ολυμπιακή πρόκριση για το Λος Άντζελες 2028. Αν το πετύχει, το ελληνικό τρίαθλο θα επιστρέψει σε Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά το 2008.