Τσιτσιπάς: «Πάντα ονειρευόμουν να πάω καλά στη Νέα Υόρκη»

Μια πιο ανάλαφρη από τα συνηθισμένα συνέντευξη τύπου έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Νέα Υόρκη, εν όψει της πρεμιέρας του στο US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Αρχικά ρωτήθηκε για τον αγώνα με τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς στο Γουίνστον Σέιλεμ «Σίγουρα βελτίωσε το σερβίς του, αυτό είναι ένα πράγμα που ένιωσα ότι βελτίωσε στο παιχνίδι του. Δεν τον θυμάμαι να σερβίρει τόσο καλά και αυτό ήταν κάτι που με εξέπληξε, το επίπεδο της βελτίωσης από τον προηγούμενο αγώνα που έπαιξα εναντίον του σε αυτόν που έπαιξα πριν από λίγες μέρες. Σίγουρα πολύ πιο επιθετικός και πιο τολμηρός στη λήψη αποφάσεών του, ρισκάροντας λίγο περισσότερο στα χτυπήματά του. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που παρατήρησα».

Για την προσέγγισή του στα social media είπε: «Η προσέγγισή μου είναι να κάνω πλάκα, να τρολάρω, να είμαι αστείος και χαλαρός. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που προσεγγίζω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελευταία. Δεν τα παίρνω πολύ σοβαρά, θέλω να διασκεδάζω όσο το δυνατόν περισσότερο, σχεδόν σαν παιχνίδι. Αυτή είναι η νοοτροπία μου, αυτή είναι η προσέγγισή μου».

Μίλησε και για τις πιθανότητες του Νόβακ Τζόκοβιτς στο φετινό US Open: «Με βάση τα τελευταία του παιχνίδια, φαινόταν κουρασμένος, φαινόταν σωματικά εξαντλημένος όταν τον είδα να παίζει. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει ή όχι, αλλά όταν έπαιξε μαζί μου στο Wimbledon έπαιξε απίστευτα, οπότε... Θα έλεγα ότι αν καταφέρει να διατηρήσει το επίπεδο που είχε εναντίον μου στο Wimbledon, τότε οι πιθανότητές του είναι αρκετά καλές, επειδή εκείνος ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την πλευρά του. Ασκούσε πολλή πίεση, ρίσκαρε στα χτυπήματά του και ήταν σταθερός. Οπότε δεν ήταν εύκολο να παίξεις εναντίον του εκείνη την ημέρα».

«Αθλητικό ίνδαλμα ο Νισικόρι»

Εξέφρασε και τον θαυμασμό του προς τον Κέι Νισικόρι, που αποσύρεται φέτος από την ενεργό δράση: «Μου άρεσε να βλέπω τον Κέι Νισικόρι να παίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλωσα βλέποντάς τον και πάντα μου άρεσε το στυλ του, πάντα μου άρεσε... ήταν απλά ένας ενδιαφέρων παίκτης για να παρακολουθείς στην τηλεόραση. Έτυχε να παίξω εναντίον του. Μεγάλος φαν του παιχνιδιού του, μεγάλος φαν των όσων κατάφερε να πετύχει στην Ιαπωνία, και απλά ένα αθλητικό ίνδαλμα, ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια μετά το τένις. Νιώθω ότι έχει πολλά να προσφέρει και μετά το τένις, και ελπίζω να βρει τον σκοπό του, να βρει πράγματα που θα τον κρατήσουν δραστήριο στη ζωή και θα εμπνεύσει περισσότερα παιδιά μέσα από αυτά που κατάφερε να χτίσει μέσω του τένις και ακόμα περισσότερα στη διάρκεια της ζωής του».

Αναφέρθηκε, τέλος, και σε αυτά που του αρέσουν στη Νέα Υόρκη: «Τι λατρεύω στη Νέα Υόρκη... Λατρεύω τα πάντα στη Νέα Υόρκη. Είμαι μεγάλος φαν της πόλης. Τώρα, δεν ξέρω αν θα ζούσα εδώ, αλλά μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Ξέρεις, το Παρίσι έχει τη χάρη του, η Μελβούρνη έχει τη χάρη της, αλλά η Νέα Υόρκη είναι η πιο ενεργητική πόλη στον κόσμο και είναι συναρπαστικό να βρίσκεσαι εδώ. Είναι συναρπαστικό να παίζεις τένις εδώ, είναι συναρπαστικό να είσαι ανάμεσα σε διαφορετικές βάσεις φιλάθλων. Έχουμε διαφορετικούς φιλάθλους σε όλο τον κόσμο· η Νέα Υόρκη έχει εντελώς διαφορετικό κοινό όταν πρόκειται για το τένις. Πάντα ένιωθα ότι είναι ένα μέρος που ονειρευόμουν να πάω καλά κάποια μέρα, επειδή έχει κάτι πολύ διαφορετικό από άλλα μέρη.

Μέχρι στιγμής όχι και τόσο σπουδαία, αλλά σχεδόν ζω το τενιστικό μου όνειρο παίζοντας εδώ, επειδή είναι κάτι που θυμάμαι να παρακολουθώ ως παιδί στην τηλεόραση: βραδινές συνεδρίες, Πιτ Σάμπρας, ο πρώιμος Ρότζερ Φέντερερ. Υπάρχουν πολλές προσωπικότητες στο US Open όλα αυτά τα χρόνια. Όσο για εμένα, έχω έναν αντίπαλο (Φις) που μόλις προέρχεται από μια μεγάλη νίκη στο Σινσινάτι. Απλά θα προσπαθήσω να κάνω το παιχνίδι μου και να είμαι ένας σκληρός αγωνιστής μέσα στο court».